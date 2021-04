Suisse – Terrasses, cinémas et stades peuvent rouvrir ce lundi Conformément à la décision du Conseil fédéral de mercredi dernier, les Suisses vont pouvoir à nouveau profiter de certaines de leurs activités favorites.

Les cinémas pourront rouvrir, mais les salles ne pourront accueillir que 50 personnes ou un tiers de leur capacité (image d’illustration). KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les terrasses, les cinémas, les théâtres ou les stades de football rouvrent ce lundi, après la décision du Conseil fédéral de mercredi dernier. Restaurants et bars peuvent rouvrir leurs terrasses, mais les clients doivent être servis à table, n’ôter leur masque que pour manger et laisser leurs coordonnées. Les tables seront limitées à quatre convives. Elles devront être espacées d’un mètre et demi ou séparées par une paroi. Discothèques et locaux de danse restent eux portes closes.

Consommation interdite

Les salles des cinémas et des théâtres ne peuvent accueillir que 50 personnes ou un tiers de leur capacité. Les matches de football, les concerts et autres événements en plein air sont eux limités à 100 personnes.

Un siège doit être laissé libre entre les visiteurs. Ceux-ci sont tenus de rester assis et de porter un masque en tout temps. La consommation n’est pas autorisée et les entractes sont déconseillés.

Activités sportives

Les adultes peuvent encore reprendre leurs activités sportives en groupe de 15 au maximum. Le port du masque et la distance doivent être respectés à l’intérieur, tandis que le respect d’une des deux règles suffit à l’extérieur.

Des exceptions sont permises pour les chorales ou les activités d’endurance. Le Conseil fédéral recommande cependant de les pratiquer à l’extérieur et de se faire tester au préalable. Les sports de contact restent eux interdits à l’intérieur.

Campus

Les espaces intérieurs des zoos, jardins botaniques et autres centres de loisirs sont également accessibles. Mais pas les centres de bien-être. Les musées peuvent organiser des visites guidées pour 15 personnes. Les membres d’associations sont autorisés à se réunir dans les mêmes limites.

Les étudiants peuvent de leur côté retrouver leurs campus. L’enseignement en classe est à nouveau autorisé jusqu’à 50 participants dans le postobligatoire.

Les collaborateurs des entreprises qui procèdent à des tests hebdomadaires sont eux exemptés de la quarantaine relative aux contacts. Et les résidents vaccinés ou guéris du Covid-19 des homes ou maisons de santé peuvent se passer de porter le masque.

ATS

