La Grande Boucle à San Sebastian – Terre de vélo, le Pays basque a déclaré sa flamme au Tour de France De Bilbao à San Sebastian, où est arrivée ce dimanche la 2e étape, des milliers de passionnés ont fêté la Petite reine en grande pompe. Simon Meier - San Sebastian

Des dizaines de milliers de spectateurs étaient massés le long des 208,9 km, dimanche lors de la 2 e étape entre Vitoria-Gasteiz et San Sebastian. AFP/Marco BERTORELLO

Le Tour 2023 n’est pas pressé d’entrer en France, vu le climat actuel. Alors dimanche, au cours d’une 2e étape remportée par le Lyonnais de Cofidis Victor Lafay (lire ci-dessous), la Grande Boucle a prolongé son bain de foule et de jouvence de l’autre côté des Pyrénées. Au Pays basque plus précisément, terre de vélo par excellence et par culture, où sera encore donné lundi le départ de la 3e étape à Amorebieta-Etxano. Avant la plongée vers Bayonne et l’Hexagone, ce sera la fin d’un chant d’amour qui ne s’est jamais démenti depuis la présentation des équipes, jeudi soir à Bilbao.