Violence policière – Terre des Hommes s’oppose à l’exportation d’armes vers le Brésil Les enfants des favelas brésiliennes sont souvent victimes de violences policières commises avec des armes suisses. L’ONG humanitaire veut y mettre fin.

Les pistolets, les fusils, les véhicules blindés et les hélicoptères utilisés lors des actions policières et militaires au Brésil sont souvent de production allemande ou suisse. KEYSTONE

L’organisation suisse d’aide à l’enfance Terre des Hommes, son pendant allemand, ainsi que l’institut brésilien Sou da Paz demandent l’arrêt immédiat de l’exportation de matériel de guerre vers le Brésil. La violence policière y atteint des proportions dramatiques, dénoncent-ils.

Ce constat ressort d’une étude indépendante réalisée par l’ONG humanitaire, indique cette dernière dans un communiqué diffusé mardi. L’étude contient des recommandations d’actions pour la politique et l’économie.

Les pistolets, les fusils, les véhicules blindés et les hélicoptères utilisés lors des actions policières et militaires au Brésil sont souvent de production allemande ou suisse. Les organisations dénoncent de fréquentes violations des droits de l’homme.

Les enfants souvent victimes

Beaucoup de victimes sont des enfants et des jeunes habitant dans les favelas et les quartiers pauvres. Une majorité d’entre eux sont des hommes, noirs et pauvres, souligne Andrea Zellhuber, experte en prévention de la violence à Terre des Hommes Suisse, citée dans le communiqué.

Le nombre de décès dûs à la violence armée des forces de sécurité au Brésil n’a cessé d’augmenter depuis 2013, poursuit le communiqué. Un quart des personnes tuées en 2019 avaient moins de 19 ans. Chaque jour, quatre enfants et jeunes sont tués par la police dans le pays.

Les entreprises d’armement suisses ont fourni pour plus de 30 millions de francs de matériel de guerre au Brésil l’an dernier, selon Terre des Hommes. Cela place le pays d’Amérique du Sud au huitième rang des pays destinataires des exportations d’armes suisses.

Contrôles laxistes

Selon l’étude, le Brésil ne peut pas, ou ne veut pas, contrôler ses stocks d’armes et des détournements se produisent. Un grand nombre d’armes et de munitions disparaissent des stocks officiels.

Le Brésil avait par exemple acheté du matériel de guerre destiné à une mission de maintien de la paix des Nations unies en Haïti. Mais au final, les véhicules blindés ont été utilisés dans des opérations militaires «très problématiques» dans les bidonvilles brésiliens, relève Mme Zellhuber.

Cet exemple montre que les contrôles n’ont pas fonctionné. La Suisse doit donc d’urgence prendre des mesures préventives, estime-t-elle. Terre des Hommes est membre de la Coalition contre les exportations d’armes dans les pays en guerre civile, qui a lancé l’initiative dite correctrice. La question devrait être examinée jeudi par le Conseil des Etats.

ATS

