Motocyclisme – Terrible désillusion pour Aegerter, privé du titre en MotoE Le pilote suisse a doublé Jordi Torres au forceps dans le dernier tour, au GP de Saint-Marin. L’Espagnol est tombé, «Domi» s’est imposé... avant d’être pénalisé de 38 secondes. Jean-Claude Schertenleib

Dominique Aegerter se retrouve privé du titre mondial en MotoE à cause d’une décision des commissaires de course. Instagram Dominique Aegerter

Il aura tout fait. Trop fait, selon les commissaires: dans l’ultime tour du Grand Prix de Saint-Marin, la dernière attaque de Dominique Aegerter sur l’Espagnol Jordi Torres – il plonge à l’intérieur du virage N°14, passe, sa roue arrière qui glisse touche la moto de son concurrent, qui tombe -, a été musclée. Aegerter gagne, il est vainqueur de la Coupe F.I.M. MotoE 2021. Mais quelques minutes seulement. Parce que, très vite, on apprend que la scène va être visionnée par les commissaires.

Aegerter mérite-t-il une pénalité? Et, surtout, laquelle? Si on le fait reculer de deux ou trois places, voire de quatre ou cinq, c’est encore lui qui est champion. Puis, soudainement, alors qu’on ne sait plus, au pied du podium, si l’on ose ou non fêter le succès, alors que Jordi Torres revient à son stand en larmes, la sanction tombe: 38 secondes de pénalités pour le Bernois, Aegerter termine officiellement 12e de cette course, devant Torres, qui conserve du même coup sa couronne mondiale.

La nuit n’est pas encore tombée sur Misano, Dominique Aegerter ne comprend toujours pas.

