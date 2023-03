Hockey sur glace – Terrible scénario pour un LHC en vacances Écrasés (0-5) par Zoug samedi soir à la Vaudoise aréna, les Lions ne disputeront pas les pré-play-off de National League. Berne, Lugano et Kloten ont tous marqué des points dans le même temps. Chris Geiger Lausanne

Le scénario tant redouté s’est donc produit. Surclassé (0-5) par Zoug samedi soir à la Vaudoise aréna, Lausanne n’a pas été sauvé par le totomat puisque Berne, Lugano et Kloten – ses trois derniers adversaires dans la course aux pré-play-off – ont tous marqué des points dans le même temps. L’exercice des Lions, douzièmes du classement de National League au terme des 52 rondes de la saison régulière, est d’ores et déjà terminé, et ce avant même le début des séries finales. Un véritable camouflet pour l’organisation vaudoise.



162 secondes avant de craquer

Deux jours après la claque reçue à Bienne (8-1), le LHC a vécu une nouvelle soirée noire. Dès les premiers coups de patins, l’équipe de Geoff Ward a été totalement dépassée par les événements et s’est retrouvée acculée dans sa zone défensive. Elle n’a tenu que 162 secondes devant la furia zougoise, matérialisée par Zehnder (3e, 0-1). Le début d’un cauchemar sans fin.



Car hormis une situation chaude en power-play pour Riat et Jäger (7e), les Lausannois n’ont jamais amené du danger devant la cage gardée par Genoni. Pire, ils ont concédé deux autres réussites avant même la première pause. Simion (12e, 0-2), en deuxième rideau, a d’abord profité d’un excellent travail préparatoire de Martschini, qui a littéralement déposé Frick, pour doubler la mise. Puis Allenspach (18e, 0-3), à la conclusion d’une superbe action collective initiée par Djoos et relayée par Zehnder, a définitivement mis le double champion de Suisse en titre à l’abri. La messe était dite.

Des regrets

Lancés dans un sprint éreintant depuis le 20 janvier, les Vaudois ont calé au pire des moments. Après avoir déjà montré des signes avant-coureurs de fatigue lors des succès arrachés contre Ambri et Rapperswil, les Lions sont apparus complètement à bout de force. Même l’énergie du désespoir leur a fait défaut.

La quatrième réussite de l’EVZ signée Geisser (32e, 0-4), abandonné dans le slot, le but annulé de Kenins (34e), pour une obstruction, et l’ultime réussite zougoise attribuée à Abdekader (54e, 0-5), sur un autogoal de Frick, n’ont absolument rien changé à l’issue de la partie. La formation de Dan Tangnes, avec Genoni et Kovar de retour à leur meilleur niveau, va être un adversaire redoutable à affronter en play-off. Des séries pour le titre que le LHC devra donc regarder à la télévision. Avec de légitimes regrets au regard de son dernier mois et demi de compétition.









Afficher plus Vaudoise aréna, 9208 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Hungerbühler; Fuchs, Stalder. Buts: 3e Zehnder (Gross, Djoos) 0-1, 12e Simion (Martschini) 0-2, 18e Allenspach (Zehnder, Djoos) 0-3, 32e Geisser (Herzog) 0-4, 54e Abdelkader (Martschini / 5c4) 0-5. Lausanne: Laurikainen; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Jelovac, Marti; Sidler; Bozon, Jäger, Raffl; Riat, Fuchs, Sekac; Kenins, Audette, Salomäki; Hügli, Almond, Maillard; Holdener. Entraîneur: Geoff Ward. Zoug: Genoni; Gross, Djoos; Nussbaumer, Geisser; Hansson, Kreis; Vogel; Martschini, Kovar, Simion; Camper, O’Neill, Herzog; Zehnder, Senteler, Allenspach; Abdelkader, Leuenberger, Suri; Muggli. Entraîneur: Dan Tangnes.



