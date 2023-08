Terroir et festival – La Cave de la Charrue allie tradition et modernité Installée à Commugny depuis 1765, la famille Hermanjat a créé sa cave en 1872. Elle met un point d’honneur à entretenir ce patrimoine exceptionnel. Yves Merz

Denis Hermanjat gère le domaine de La Cave de la Charrue à Commugny en duo avec son frère Luc, absent. CELLA FLORIAN/VQH

La magnifique bâtisse située au numéro 2 de la route de Genève à Commugny est classée avec la note 3 aux Monuments et sites. Ses façades sont intouchables. Pour découvrir les nombreuses transformations que la famille Hermanjat a réalisées en 250 ans, il faut pousser la porte et visiter la Cave de la Charrue. Depuis quelques années, c’est possible en participant au WiNEscape Game, qui vous plonge dans l’ambiance d’un domaine viticole en 1906, à l’époque où les vignerons du village font tout pour interdire l’absinthe et redonner sa place au vin.