Automobile – Tesla a livré deux fois plus de véhicules en 2021 qu’en 2020

Le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme Tesla a annoncé dimanche avoir livré près d’un million de véhicules au cours de l’année 2021, quasiment deux fois plus qu’en 2020, faisant mieux que prévu malgré les difficultés mondiales d’approvisionnement.

Tesla a livré plus de 936’000 voitures, tous modèles confondus, en 2021, ce qui représente une croissance de 87,4% par rapport à l’année précédente. Le constructeur fait ainsi bien mieux que l’objectif annoncé en janvier dernier, de faire croître ses livraisons de 50% en moyenne par an pendant plusieurs années.

Le groupe, qui a choisi de déménager son siège de Palo Alto (Californie) à Austin (Texas), a vendu 911’208 exemplaires de ses modèles 3 et Y, et 24’964 véhicules de ses modèles luxe S et X, vendus respectivement 90’000 et 100’000 dollars pièce (82’000 et 91’000 francs).

Sur le seul quatrième trimestre, ce sont 308’600 voitures qui ont été livrées, en hausse de 0,9% par rapport au même trimestre l’an passé. Un peu plus tôt dans l’année, au deuxième trimestre, Tesla avait franchi, pour la première fois, le seuil des 200’000 voitures livrées (201’250).

Méga-commande

Tesla a réussi à faire fi des problèmes logistiques mondiaux qui ont pénalisé l’ensemble du secteur automobile. Elon Musk avait déjà indiqué avoir pu contourner une bonne partie de la pénurie de semi-conducteurs en utilisant de nouveaux modèles de puces et en réécrivant les logiciels en conséquence.

En octobre, Tesla avait été dopé par une méga-commande de 100’000 véhicules électriques du loueur Hertz, d’ici fin-2022. Cette annonce avait fait entrer le constructeur automobile dans le club très sélect des entreprises valant plus de 1000 milliards de dollars (environ 900 milliards de francs) en Bourse.

Le constructeur est toutefois dans le collimateur de l’agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) pour son système controversé d’aide à la conduite baptisé «Autopilot». Le constructeur a également accepté de mettre à jour son logiciel pour empêcher les conducteurs de jouer aux jeux vidéo sur le système de la voiture quand celle-ci roule, après l’ouverture d’une enquête.

