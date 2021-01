États-Unis – Tesla accuse un ancien salarié du vol de fichiers confidentiels Un ancien ingénieur informatique est accusé par Tesla d’avoir volé 26’000 dossiers confidentiels juste après son embauche, à la fin décembre 2020.

Tesla accuse également cet ex-salarié d’avoir cherché à détruire les preuves. AFP

Tesla accuse un ancien salarié d’avoir volé 26’000 dossiers confidentiels entre son embauche le 28 décembre 2020 et son licenciement pour ces faits une semaine plus tard, et a déposé vendredi une plainte devant un tribunal de Californie.

Des téléchargements interdits ont été repérés le 6 janvier 2021, et cet ingénieur informatique, qui télétravaillait en raison du Covid, a assuré qu’il ne s’agissait que de dossiers administratifs personnels, selon cette plainte consultée par l’AFP. Mais Tesla, qui explique l’avoir immédiatement convoqué en visioconférence lorsque les téléchargements ont été signalés, accuse également cet ex-salarié d’avoir cherché à détruire les preuves.

Le groupe assure que lors de cet entretien, l’ingénieur a refusé de donner l’accès à son ordinateur, et «a pu être vu (…) se pressant d’effacer des informations de son ordinateur», détaille la plainte. L’homme s’est ensuite, à la demande des responsables de Tesla qui l’avaient convoqué, identifié sur le site de Dropbox, qui permet du stockage de fichiers en ligne.

L’employé évoque une erreur

«Cela a révélé que les mêmes fichiers Tesla confidentiels vus sur son ordinateur portable étaient toujours disponibles via son compte de stockage cloud», indique encore la plainte déposée par le constructeur de véhicules électriques. Les téléchargements ont commencé le 31 décembre 2020, et ont duré jusqu’au 4 janvier 2021, avec des téléchargements «additionnels» le 6 janvier, selon Tesla.

Les fichiers téléchargés «n’ont rien à voir avec ses responsabilités», et concernent l’automatisation de certains procédés de fabrication et de commercialisation, qui pourraient être utiles à un concurrent «pour créer un système automatisé similaire en une fraction du temps et avec une fraction de l’argent dépensés par Tesla pour le construire».

«Après avoir découvert le vol (…) des secrets commerciaux de Tesla, et en raison de ses mensonges et dissimulations répétés au cours de l’enquête, Tesla a renvoyé (l’ingénieur) le jour-même», est-il encore précisé. Celui-ci a expliqué au «New York Post» avoir transféré ces documents dans sa Dropbox par erreur.

AFP