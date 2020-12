Magnat de la mobilité électrique – Tesla intègre le saint des saints de Wall Street Marque surévaluée pour certains, entreprise du futur selon d’autres, la société d’Elon Musk est accueillie ce lundi dans le S&P 500, le club des entreprises les mieux cotées du Dow Jones. Ivan Radja

Elon Musk devra fortement augmenter la production de ses voitures s’il entend justifier la valorisation de Tesla. KEYSTONE

Dans la galaxie de l’automobile, Tesla fait encore figure de satellite en termes de nombre de voitures produites et de chiffre d’affaires. Comme le montre le graphique, elle se situe peu ou prou au niveau de Suzuki ou Mitsubishi, loin, très loin derrière les mastodontes de la branche. Et pourtant… La société du milliardaire Elon Musk est gratifiée d’une valorisation boursière supérieure, à elle seule, à celle de l’ensemble des autres constructeurs réunis!

Un poids énorme

C’est dire si son entrée dans l’indice S&P 500, ce lundi matin peu avant l’ouverture de la bourse à Wall Street, constitue une forme de consécration. Avec une valeur en Bourse passée en une semaine seulement de 570 à 606 milliards de dollars, elle sera la plus importante société à avoir été ajoutée à cet indice, et pourrait même se classer au 6e rang des valeurs les plus importantes. Le poids de Tesla est si conséquent qu’il en mesure de faire tanguer le très select club par sa seule présence, explique John Plassard, spécialiste en investissements Mirabaud: «Son poids au sein de S&P 500 sera de 1,5% environ, soit bien plus que la société dont elle prend la place, Apartment Investment and Management Company, qui ne pèse que 0,2%.»