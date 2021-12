Ski alpin – Tessa Worley en tête du géant, Camille Rast confirme Alors que la Française a pris les commandes de ce géant de Lienz, la Valaisanne est neuvième à six dixièmes du podium. Deuxième manche à 13h. Sport-Center

Une piste courte, sans trop de dénivelés, mais très exigeante et très tournante: à Lienz, il fallait l’avoir de l’expérience ou du talent pour dompter ce tracé de Lienz. Dans cette station du Tyrol, dont le départ était donné à 1008 m d’altitude, c’est la Française Tessa Worley (32 ans) – troisième sur ce tracé il y a dix ans déjà – qui a pris de la hauteur. La double championne du monde de la spécialité de 2013 et de 2017, qui s’était élancée la première, s’est emparée des commandes de ce quatrième géant de la saison à huis clos.

En l’absence de Mikaela Shiffrin (qui s’était imposée lors des deux premières épreuves de la saison) et de Lara-Gut Behrami (2e à Sölden), toutes deux positives au Covid, la puce du Grand-Bornand, comme on l’appelle, a laissé derrière elle à douze centièmes la Suédoise Sara Hector, victorieuse du dernier géant à Courchevel, et la surprenante Norvégienne Ragnhild Mowinckel, déjà 2e du super-G de Val d’Isère, à 29 centièmes. Avec onze femmes classées dans la même seconde, la bagarre promet d’être explosive en seconde manche.

Rast a une bonne carte à jouer

Côté suisse, il faudra une fois de plus compter sur Camille Rast. Déjà neuvième et douzième à Courchevel, la jeune Valaisanne (22 ans) , qui découvrait cette piste, a confirmé sa grande forme actuelle en se hissant une fois encore à la neuvième place provisoire, à 84 centièmes (seulement) de la Française. La skieuse de Vétroz, qualifiée depuis la semaine dernière pour les JO de Pékin, a une bonne carte à jouer.

Ce sera un peu plus compliqué pour Wendy Holdener (14e à 1’’28), Michelle Gisin (15e à 1’’30) et Andrea Ellenberger (24e à 1’’74) alors que Corinne Suter, reléguée à 1’’96 et Simone Wild (piégée à quelques portes de l’arrivée, à 2’’51) n’ont pas réussi à se hisser en 2e manche dont le départ sera donné à 13 heures.

