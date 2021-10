Football – Tests gratuits avant Suisse-Irlande du Nord La Ville de Genève offrira les tests à l’extérieur du Stade de Genève, samedi, de 10h00 à 16h00. Il reste des places. Valentin Schnorhk

17 000 billets ont déjà trouvé preneur pour soutenir l’équipe de Suisse, samedi. Lafargue

La Ville de Genève joue le jeu. Elle garantira la gratuité des tests pour la rencontre entre la Suisse et l’Irlande du Nord, au Stade de Genève, samedi. Ainsi, tous les spectateurs qui ne seront pas en possession du certificat Covid pourront l’obtenir durant la journée avant le match. En effet, un stand de tests sera ouvert à l’extérieur de la Praille près de la Tribune Est, de 10h00 à 16h00.

Et pour ceux qui viendront avec les trains spéciaux, il sera possible de faire valider son certificat directement dans la rame. Les personnes contrôlées recevront un bracelet, communique l’Association suisse de football, dans l’idée d’éviter de longues files d’attente à l’entrée du stade. À noter que les voies de circulation menant au stade (route des Jeunes, voie Centrale, avenue Vibert) seront fermées dès 19h00 samedi. L’accès au parking du Centre commercial de La Praille demeurera toutefois possible.

Vendredi soir, près de 17 000 billets avaient trouvé preneur. Pour cette rencontre, le Stade de Genève pourra accueillir 22 000 spectateurs. Autrement dit, les indécis ont encore l’occasion de se jeter à l’eau. Il faudra toutefois le faire avant le dernier moment, puisque les caisses ne seront pas ouvertes. Les prélocations sont disponibles sur la plateforme www.ticketmaster.ch.

