Coûts de la santé – Tests, hospitalisations, vaccins… Voici la facture du Covid Le Conseil fédéral a publié un premier rapport sur le sujet. Beaucoup d’éléments restent toutefois encore difficiles à chiffrer. Caroline Zuercher

Des échantillons analysés dans le laboratoire central de l’hôpital Triemli, à Zurich. KEYSTONE

Quel est l’impact du Covid sur les coûts de la santé? Le Conseil fédéral a publié ce mercredi un rapport intermédiaire sur le sujet, en réponse à un postulat adopté en avril 2020 par le Conseil des États. Tour d’horizon.

Traitements stationnaires

Une journée de traitement d’un patient Covid à l’hôpital a coûté en moyenne entre 1556 et 1778 francs (hors soins intensifs). Florian Cella/24 heures

On estime qu’une journée de traitement d’un patient Covid à l’hôpital a coûté en moyenne entre 1556 et 1778 francs. Voire entre 3556 et 4444 francs pour les personnes aux soins intensifs. Un tiers des coûts concerne d’ailleurs ces unités.

Selon les premières estimations basées sur des données de quelques caisses, la facture pour 2020 oscille entre 233 et 274 millions pour l’assurance maladie obligatoire (qui prend en charge 45% des coûts), et entre 284 et 335 millions pour les cantons.

La somme totale dépasse donc le demi-milliard, ce qui correspond à environ 1,5% du montant des primes versées pour l’assurance de base (32,2 milliards de francs en 2019). Ou, dans un domaine totalement différent, cela devrait permettre d’acquérir au moins cinq avions de combat (en se basant sur les prix catalogue publiés en 2018).