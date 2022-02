Basketball – Thabo Sefolosha s’entraîne avec une équipe française Sans activité depuis bientôt deux ans, le Vaudois s’entraîne cette semaine avec Antibes, pensionnaire de deuxième division française.

Thabo Sefolosha pose au côté d’Antoine Mantey (à gauche), son ami d’enfance et ancien coach personnel, devenu entraîneur adjoint aux Sharks d’Antibes. Facebook Antibes Sharks

À force de l’entendre répéter qu’il se satisfaisait de sa vie sans compétition, la résignation grandissait: la carrière de Thabo Sefolosha (37 ans) semblait bel et bien terminée. Le Vaudois a toujours refusé de l’annoncer, mais les signaux n’allaient pas dans le sens d’un retour au jeu. La situation a complètement changé depuis quelques jours et l’espoir de le revoir sur les parquets a pris de l’épaisseur.

Il y a dix jours, dans les colonnes de la Tribune de Genève, Sefolosha martelait son envie de ne pas tirer un trait sur le haut niveau. «Je pense que j’ai encore quelques années devant moi pour jouer au basket. [...] Je continue d’ailleurs de me maintenir en forme», affirmait-il, confirmant également l’existence de contacts avec «certaines équipes des pays voisins». Cette fois, ses propos ont été suivis d’effets. Car l’ancien joueur d’Oklahoma, Utah, Chicago, Atlanta et Houston a remis les pieds dans un club, dans un premier temps pour s’entraîner.

Plus précisément aux Sharks d’Antibes, pensionnaire de deuxième division française, où officie un staff à l’accent suisse. Tous deux passés sur le banc d’Union Neuchâtel, l’entraîneur belge Daniel Goethals et son assistant Stéphane Neff sont épaulés par Antoine Mantey. Ce dernier a travaillé pour le BBC Monthey, Vevey Riviera, Union Neuchâtel, Troistorrents et Genève Élite et n’est autre que l’ancien coach personnel de Sefolosha, dont il est aussi un ami d’enfance. Cette connexion a donc permis au club de la Côte d’Azur de «s’offrir» le Vaudois, qui s’entraînera avec les Sharks jusqu’à la fin de cette semaine.

«Nous avons discuté avec lui et il est motivé pour se remettre en route au niveau du basket, indique Daniel Goethals dans un communiqué. Thabo est un joueur avec une très belle carte de visite et cela sera intéressant pour notre équipe de le côtoyer à l’entraînement. C’est une bonne opportunité pour lui de se remettre en forme et de bénéficier d’une structure professionnelle, et c’est également une bonne opportunité pour nous de pouvoir profiter de son expérience.»

«Nous avons discuté avec lui et il est motivé pour se remettre en route au niveau du basket» Daniel Goethals, entraîneur des Sharks d’Antibes

«Je voulais savoir où j’en étais physiquement et cela a été possible grâce à Dan et Antoine. Cela me fait très plaisir d’être ici, et je remercie le club des Sharks d’Antibes pour son accueil», a de son côté réagi le principal intéressé.

Thabo Sefolosha n’a plus rejoué depuis le 9 mars 2020, lorsqu’il évoluait à Houston. Quelques mois plus tard, il avait refusé de rentrer dans la bulle sanitaire d’Orlando pour clôturer la saison NBA, précipitant la fin de son contrat avec les Rockets et son retour en Suisse. Depuis, il consacrait son temps à sa famille et ses projets personnels. Désormais, le jeu semble faire à nouveau partie de ses priorités.

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.