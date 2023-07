Football – Thalmann tirera sa révérence après la Coupe du monde Gaëlle Thalmann mettra un terme à vingt ans de carrière, à l’issue de la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Gruérienne de 37 ans aura porté plus de 100 fois le maillot de l'équipe de Suisse. Robin Carrel

La Suissesse commandera sa défense encore quelques semaines. AFP

C'est une immense page du football féminin helvétique qui va se tourner dans quelques semaines. Gaëlle Thalmann est, en effet, un monument de la discipline de son pays. Elle a décidé de mettre un terme à un long et beau voyage, qui l'emmènera au Tessin en septembre prochain, quand elle aura définitivement rangé les gants. La Fribourgeoise va devenir responsable du football féminin au sein du FC Lugano et entraînera également les gardiens de but du Team Ticino.

La Suissesse a commencé à stopper des tirs adverses dans son canton, avant d'intégrer le Rot-Schwarz Thoune il y a 20 ans, puis le FFC Zuchwil et le FC Lucerne, à chaque fois pendant deux ans. La gardienne a ensuite commencé à découvrir les terrains européens, à Potsdam, Hambourg, Leipzig, au Torres Calcio, à Duisbourg, à la Fiorentina, à Vérone, Mozzanica et Sassuolo, avec des passages à GC et Bâle au milieu de tout ça.

La Gruérienne a ensuite participé à la montée en puissance de Servette Chênois entre 2019 et 2021, avant de terminer son tour d'Europe au Bétis Séville, 12e du dernier championnat d'Espagne féminin. Thalmann a été sélectionnée pour la première fois en équipe de Suisse le 17 juin 2007, pour une partie contre la Suède. Depuis, elle a reçu plus de 100 capes avec le maillot rouge et blanc. Elle a été titularisée lors de trois phases finales de tournois majeurs. Cet été, lors du mondial austro-néo-zélandais, elle ajoutera une 4e compétition internationale à sa collection.

«J'ai décidé de raccrocher mes crampons... et mes gants à l'issue de ce tournoi où sera présent le gratin du football mondial, a commenté la joueuse sur son compte Instagram.. Je suis plus qu'enthousiaste à l'idée de disputer ma deuxième Coupe du Monde et de partager avec vous toutes et tous ces derniers matches sur la scène mondiale. Je me réjouis de débuter cette compétition et suis très motivée à contribuer aux bonnes prestations de notre «Nati» et à faire honneur à notre maillot.»



