Cinéma – «The Climb», l’amitié entre hommes mise à rude épreuve Corvino filme en plans-séquences deux potes dont la relation va passer par des hauts et des bas. Un excellent film indépendant révélé à Cannes l’an passé. Pascal Gavillet

Kyle Marvin et Michael Angel Corvino dans «The Climb» DR

«Quand on fait du vélo, on a le temps de réfléchir.» C’est sur ce constat que Michael Angel Corvino a eu l’idée de réaliser «The Climb». C’est-à-dire en repensant à une balade à vélo faite en compagnie de son meilleur ami, qui lui a semble-t-il ouvert les yeux sur l’existence. C’est d’ailleurs sur ce motif que débute un film constitué d’une suite de plans-séquences dont l’élégante discrétion n’écrase pas son sujet, contrairement au «1917» de Sam Mendes, qui cherche à prouver une maîtrise stylistique dont la matière s’essouffle pourtant très vite.

Dans «The Climb», on s’essouffle aussi. Du moins à l’image. En guise d’ouverture, Kyle et Mike pédalent de concert sur leurs vélos, d’abord à plat, avant de gravir une légère montée qui donne son titre au film. Ils pédalent et ils parlent. On ahanerait à moins. D’autant plus qu’après un certain nombre de minutes, Mike balance à son pote qu’il a couché avec sa femme. Révélation, coup à l’estomac. Leur amitié – puisque c’est le sujet du film – y résistera-t-elle ? Le métrage fait le tour de la réponse sans délivrer de morale ni chercher à disserter plus que cela sur les thèmes de l’adultère ou de la tromperie.

Comédie entre mâles

Car, on y revient, le seul thème de «The Climb», c’est l’amitié au masculin. D’où son appellation (aussi peu élégante qu’approximative) de «bromédie», comédie entre potes mâles, genre qui ferait pendant à ces films de filles qui ont rarement fait date en tant que chefs-d’œuvre. Kyle et Mike, amis pour la vie, frères, poteaux sans ambiguïté, avatars modernes de Montaigne et La Boétie, qu’on croyait pourtant indépassables. Et cela même si l’amitié virile a la vie dure, surtout au cinéma où, entre les types d’âge mûr du «Cœur des hommes» et les ados potaches des productions de Judd Apatow, on voit plus souvent se télescoper les clichés que l’inspiration. Le propos de «The Climb» revient alors à s’interroger sur ce qui peut briser une amitié entre hommes.

Là où les choses se corsent, ou plutôt se complexifient, c’est que Kyle et Mike ne sont pas tout à fait des acteurs. Le réalisateur Michael Angel Corvino tient le rôle de Mike face à Kyle Marvin, qui campe Kyle. Tous deux sont également potes dans la vie. Mieux, le scénario est inspiré de leur propre histoire. Du moins jusqu’à un certain point. Car on comprend aussi très vite qu’à l’instar du secret que Mike cherche à taire à Kyle, tout le film repose à son tour sur des non-dits, des choses non avouées, voire des moments hors-champ qui serviraient sans doute, s’ils étaient montés dans leur stricte chronologie, à éclairer le reste. Le film fonctionne ainsi plutôt comme une suite de plans-séquences arrachés au réel et montés sans explication.

Film peu aimable

La confusion qu’on peut ressentir face à «The Climb» ne naît pas d’un processus d’identification classique, mais d’une perte des repères narratifs que le récit impose. Tout n’est pas limpide ni coulant, ici. Et c’est délibéré. Corvino ne livre pas au public un film où tout serait prémâché, y compris la morale qu’il faudrait en tirer. Il va même plus loin en refusant l’empathie. Les deux héros ne sont pas construits pour que le spectateur s’attache particulièrement à eux. «The Climb» est un film qui offre peu d’aspérités auxquelles on pourrait s’agripper. Malgré la filiation qu’il assume avec un cinéma français dont l’auteur est friand – à commencer par celui de Claude Sautet – le film n’est presque jamais aimable. En cela, il s’inscrit avec une farouche détermination dans le cinéma indépendant américain (en l’occurrence new-yorkais), très loin des majors, tout en faisant de l’œil à ce cinéma d’auteur européen auquel il fait parfois furieusement penser. Avant d’être bloqué dans les tiroirs pour cause de confinement, «The Climb» faisait partie de la fournée cannoise de 2019. Sélectionné dans la section «Un certain regard», il y a remporté un coup de cœur du jury avant d’enchanter le Festival de Deauville, où il a écopé du Prix du jury. Corvino y impose un style aux nuances discrètes et une patte pour filmer les cyclistes, ce qui n’est pas donné à tout le monde. On le verrait bien continuer sur cette lancée en signant des films encore plus cruels. L’avenir nous le dira.