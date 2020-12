Et si 2021, c’était l’année Parmelin? Oui, je sais, posée comme ça, la question peut paraître incongrue. Tant l’image du conseiller fédéral peut parfois paraître brouillée par les clichés qui collent à ses bottes d’ancien paysan: trop terroir, mauvais communicateur, roi de l’approximation verbale comme le trop fameux «L’aide ne doit pas devenir un oreiller de paresse». Mais finalement, et si c’était parce qu’il n’était pas dans le moule «Fédéral Bundeshuus» dans ces temps si particuliers qu’il pourrait être l’homme de la situation, présidentiel, providentiel?

Car oui, le Bursinois n’a pas le discours aussi ciselé qu’Alain Berset, ni la poigne de fer un peu froide de Simonetta Sommaruga, Karin Keller-Sutter, voire de Viola Amherd. Il sait moins bien être un fantôme qu’Ignazio Cassis. Et, contrairement à son collègue UDC Ueli Maurer, il ne jouera pas avec les lignes de la rupture de collégialité. Bref, comme le disent ceux qui le connaissent depuis longtemps et se souviennent d’un enfant bon élève, appliqué, bosseur, réservé…, il est resté simple, terrien, accessible. Et c’est sûrement ce qu’il est encore aujourd’hui.

«Guy Parmelin n’est pas arrivé au Conseil fédéral par hasard.»

Quand on parle de lui avec ses «ennemis» politiques de gauche, ils ont souvent un mot gentil. On le trouve sous-estimé, rejeté à tort par une certaine intelligentsia, toujours (ou souvent) de bonne humeur et disponible. «Je suis si contente pour lui, c’est une brillante élection», nous confiait mercredi une parlementaire Verte dans un grand sourire sincère. Et puis, sur la photo juste après le couronnement célébré en compagnie d’une boille à lait percée d’un découpage paysager, Daniel Brélaz lui lançait un regard empreint d’une tendresse que l’on ne connaissait guère au géant Vert. Le Vaudois a deux qualités essentielles pour faire un bon conseiller fédéral, ajoute un proche: «Une mémoire d’éléphant et une vessie qui doit bien faire 20 litres. Ce qui est bien utile quand les séances se prolongent.»

Dans un landerneau suisse et fédéral de plus en plus clivant, qu’il dénonce lui-même, son sens du pragmatisme pourrait faire du bien. Un sens du pragmatisme, soit dit en passant, dont son administration pourrait s’inspirer pour accélérer et simplifier les aides «covidiennes». Mais on a trop tendance à oublier que Guy Parmelin n’est pas arrivé au Conseil fédéral par hasard. Qu’il a un réseau qui va de la pharma au monde agricole, qu’il fut probablement le parlementaire romand UDC le plus influent, que certains dossiers pointus - comme les assurances sociales - avaient peu de secrets pour lui et qu’il a su, dès ses premiers mois à la tête de la Défense, prendre quelques décisions budgétaires mettant en rogne la vieille garde alémanique de l’armée. Bref, un serviteur de l’État orienté solutions par les temps qui courent, c’est loin de faire tache dans le paysage.