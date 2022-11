En 1986, The Cure joue sous l’œil des caméras vidéo dans le théâtre antique d’Orange – fameux concert filmé, «The Cure in Orange». La veille, à Fréjus, Robert Smith sort de scène un ballon à la main. «Quand c’est mondial, raconte le photographe Richard Bellia, il suffit que les dates de concert tombent mal et c’est le drame.» Cette année-là, l’Angleterre a perdu contre l’Argentine.

RICHARD BELLIA