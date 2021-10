10e film de Wes Anderson – «The French Dispatch», on s’abonne ou on jette Trop sophistiqué pour être digeste? L’hommage du cinéaste américain à la revue «The New Yorker» agace ou enchante. État des lieux. Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

Dans la rédaction du «French Dispatch» à Angoulême, le rédacteur en chef (Bill Murray) coupe, son assistant médite ( Wally Wolodarsky) et son reporter prépare sa monture (Owen Wilson). Du Wes Anderson tout décoré! TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

Tournée dans la pittoresque Angoulême, rebaptisée Ennui-sur-Blasé, «The French Dispatch» se feuillette comme un magazine. Le rédacteur en chef Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray), expatrié avec son équipe, prépare l’ultime numéro du «French Dispatch of the «Liberty, Kansas Evening Sun». Pour l’anecdote, ce ronchon mutique fusionne d’authentiques carrures du «New Yorker», jusque dans leurs manies, notamment l’interdiction de pleurer au bureau.

L’affiche du 10 e film de Wes Anderson bourgeonne d’indices, de Tintin à Tati… DR

Au dixième film, Wes Anderson, réalisateur à l’univers balisé de repères artistiques, rend hommage à la revue «The New Yorker». Dès l’affiche, les références clignotent, «Mon oncle» de Jacques Tati, des albums de Tintin, la une du «New Yorker» du 1er juin 1946, etc. Et bien sûr, la griffe colorée du maître texan, ce bleu Anderson omniprésent, qui, tel le bleu Klein, estampille son œuvre.