Les Anglais sous le charme – «The Guardian» donne envie de (re)découvrir Lausanne De la Jetée de la Compagnie à un Musée olympique «flashy», le journal britannique brosse un portrait flatteur de la capitale vaudoise. Laurent Antonoff

La page du «Guardian» vantant les charmes de la ville olympique.

C’est un article qui donnera aux touristes l’envie de découvrir Lausanne. Et à nous presque de redécouvrir la capitale vaudoise tellement il la présente comme the destination to go cet été, comme diraient les Anglais.

Le reportage a été publié ce 4 juillet dans la version en ligne de «The Guardian», un des sites d’info les plus consultés du monde. Il est signé de la journaliste et écrivaine Caroline Bishop. Sa particularité: elle habite à Lausanne depuis dix ans.

«Caroline Bishop souligne l’aménagement «confus» de Lausanne, propice à l’éclosion de nombreux espaces insolites.»

«Lausanne, des cafés et des plages sur le lac de Genève» – et pas sur le lac Léman, c’est le titre de l’article qui dresse les incontournables de la ville.

Alors on retrouve les adresses sûres que sont Le Barbare et l’Évêché, avec ses fondues, ses filets de perche et ses röstis, mais la journaliste a pris le parti de parler des lieux qui sont apparus depuis son installation à Lausanne il y a dix ans: les food trucks à la Riponne, les enseignes créatives à la rue Marterey comme le concept store Viva Frida, le café-boutique Les Filles du 19 et la pâtisserie sans gluten El Gato. Quant aux «plages de sable bondées», il faudra les chercher du côté de Vidy.

L’apéro dans d’anciennes toilettes publiques

Soulignant l’aménagement «confus» de Lausanne propice à l’éclosion de nombreux espaces insolites, Caroline Bishop s’arrête dans les Jardins du Vieux Lausanne, en contrebas de la cathédrale, à la terrasse des Grandes Roches et à la Jetée de la Compagnie, sa préférée. Entre deux visites au Musée olympique, «flashy».

Et pour des apéros réussis, elle conseille à ses lecteurs de s’attabler au kiosque Le Montriond, au pied de la colline du même nom, à côté du parc de Milan, «ouvert dans d’anciennes toilettes publiques». Cheers!

