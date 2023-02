Série phénomène – «The Last of Us» arrive sur la RTS Alors que l’adaptation du jeu vidéo réalise des scores millionnaires, sa diffusion en Suisse romande semblait condamnée. Rebondissement inattendu. Cécile Lecoultre

Pedro Pascal, croisé dans «Game of Thrones», prend la lumière dans «The Last of Us». DR

«The Last of Us», la série la plus attendue de l’année, se pointe sur la RTS et c’est miraculeux. Comme si le champignon viral au centre de l’adaptation du jeu vidéo ne pouvait être éradiqué et triomphait de tous les commerces. Pour mémoire, dans le récent mercato impliquant la France et par extension la Suisse romande, l’accord qui liait OCS à HBO était annulé fin 2022, sans être compensé par l’accès jusqu’alors intégré à MyCanal.ch, ni même par la solution Amazon Prime Video restreinte aux seuls abonnés français.