De retour après neuf ans – The Offspring, ses sauces fortes, ses diplômes, son nouveau disque Champion longue durée des hymnes pour open airs réussis, le groupe californien aux 40 millions d'albums remet une pièce dans le juke-box en attendant que ça rouvre. Zoom décousu avec les fondateurs.

C’était le «la-la-lalala» le plus connu au monde, hymne juvénile des foules turbulentes que le nouveau siècle remplaça par le «la-lalala-lala-la» de «Seven Nation Army» des White Stripes.

N’empêche: le refrain de «Self Esteem» a fait remuer des milliers de derrières et vendu des millions de disques, 11 exactement pour le seul «Smash» de 1994, record inégalé pour un album sorti sur un label indépendant. Surgi de nulle part, The Offspring succédait à Nirvana au registre des grosses guitares radio compatibles, propulsant le punk rock (ou ce qu’il en restait) dans les mass media.

«On attendant, on se vaccine.» Dexter Holland, chanteur d’Offspring

Une génération a passé mais le groupe californien reste une référence pour mettre le souk dans les festivals d’été. Un punk rock un peu Club Med fait par un quartette pas méchant, sans histoire, bientôt sexagénaire, rigolard comme tout en interview zoomique à l’occasion de la sortie de son 10e album, le premier depuis neuf ans.

Noodles et Dexter Holland, respectivement guitariste et chanteur, glissent d’abord un mot d’excuse aux fans romands, d’un très attendu «on adore le public suisse» que vient toutefois accréditer la mention d’Interlaken, où Offspring joua effectivement à deux reprises – il devait revenir en tête d’affiche du Greenfield cet été, ainsi qu’au Caribana de Crans-près-Céligny. «Nous sommes plus encore désolés que les fans, dites leur bien.» C’est fait.

Tronche de punk

L’oisiveté des nantis n’a pas rattrapé les rockers millionnaires – en 2016, les droits d’édition de leur catalogue ont été vendus pour 36 millions de dollars, de quoi voir venir. Ils ont au contraire été occupés sur bien des fronts: changement de label, nouveau bassiste, tournées à rallonge. Et un doctorat en biologie moléculaire pour Dexter, histoire que ses jeunes années de fac ne comptent pas pour beurre et suivant les pas de son parrain en punk californien, Greg Graffin de Bad Religion, docteur ès sciences de l’évolution: les punks peuvent être des tronches.

«Je pourrais vous parler en détail des mécanismes microscopiques liés au Covid-19, ce qui ne m’empêche pas d’être totalement désemparé par l’ampleur sociale de ce fléau, déclare le chanteur dans un haussement d’épaules. On attendant, on se vaccine.» Il a reçu ses deux doses, Noodles est inscrit pour la seconde.

Entre deux molécules, Dexter touille aussi des sauces fortes, Gringo Bandito, excellente, lancée comme une blague mais qui occupe désormais plusieurs salariés à plein temps. «Vous nous voyez ici dans notre studio de Huntington Beach mais la porte des Hot Sauces est à côté. Ma marque n’est pas distribuée partout en Europe mais vous avez du bol, elle l’est en Suisse.» Décidément.

Et la musique, au fait? La longue attente entre les deux disques n’a pas achoppé sur une expérimentation artistique démultipliée – ce «Let the Bad Times Roll», pur produit offspringien avec ses chœurs musclés et ses tempos lestes, ne la reflète en tout cas pas. Réalisé par Bob Rock, producteur historique de Metallica, le disque perpétue un son et un esprit dont l’efficacité sert avant tout à secouer les foules en concert, quand ils rouvriront.

«Le confinement a été plus dur à vivre pour nos équipes techniques, privées de tournée, que pour nous qui avions un disque à finir, détaille Noodles. On ne cherche pas à varier notre formule, j’ai été éduqué au son de quelques groupes qui font ma base de référence, ça ne changera pas à mon âge. D’ailleurs, quand on compose, je m’exerce souvent avec ma «fun guitare playlist». Dead Kennedys, AC/DC, Iron Maiden, Toy Dolls, Stray Cats…»

Dexter mate son coéquipier comme s’il tombait de la Lune. «Tu as une fun guitare playlist?» Le guitariste aux cheveux bicolores reluque son camarade comme s’il venait de Mars. «Tu as bien une sauce!» Merci, fin de la transmission.

