Venoge Festival – The Prodigy ne viendra pas à Penthaz Souffrant de mal de dos, le chanteur Maxime, du groupe electro punk britannique, doit interrompre la tournée, deux jours avant le concert vaudois. Stéphanie Arboit

Le chanteur Maxime, de The Prodigy, doit interrompre la tournée du groupe electro punk britannique, car il souffre de problèmes de dos. AFP

Pas de chance pour le Venoge Festival et pour ses spectateurs: après avoir annulé des concerts en Espagne et au Royaume-Uni, le groupe d’electro punk The Prodigy a décidé d’annuler sa venue à Penthaz, prévue ce mercredi 16 août, a annoncé le festival. Bien que la manifestation ait appris la nouvelle moins de quarante-huit heures avant le concert prévu, elle annonce sur son site internet faire tout son possible pour proposer une nouvelle tête d’affiche.

Pas de remboursements

Les problèmes de dos du chanteur Maxim sont avancés comme raisons de cette annulation. Le Venoge Festival souhaite «un prompt rétablissement à Maxim» et ajoute: «Nous comprenons la déception des fans mais sommes persuadés que chacun fera preuve de compréhension et de bienveillance envers le groupe et le Venoge Festival», étant donné que les billets ne seront pas remboursés. Même si les conditions générales de billetterie du festival le prévoient, des internautes ont d’ores et déjà manifesté leur mécontentement.

Les autres groupes prévus sur la scène principale ce soir-là sont actuellement Dropkick Murphys et The Inspector Cluzo.

Le site internet du Venoge Festival a annoncé l’annulation de sa tête d’affiche du mercredi, premier jour de l’édition 2023: The Prodigy. Venoge Festival

Gitans non loin

Pour rappel, les gitans se sont installés à environ 2 km du site du festival ce dimanche. Mais vu la configuration des lieux, la manifestation se tenant au sommet de la colline et les Gitans sur le terrain de foot au fond de la cuvette, il ne devrait pas y avoir d’interaction entre eux.

