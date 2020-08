Cinéma – «The Rock» est à nouveau l’acteur le mieux payé d’Hollywood L’ancien lutteur professionnel Dwayne Johnson a empoché près de 90 millions de dollars en un an. Il se place ainsi en tête de la liste des comédiens les mieux rémunérés de la planète pour la deuxième année consécutive.

Dwayne «The Rock» Johnson a de quoi sourire: avec 87,5 millions de dollars gagnés en un an, il est désigné l’acteur le mieux payé d’Hollywood pour la deuxième année consécutive. KEYSTONE/AP/Vianney Le Caer

Dwayne «The Rock» Johnson est désigné l’acteur le mieux payé d’Hollywood pour la deuxième année consécutive, prenant la tête d’une liste de comédiens ayant bénéficié de juteux contrats avec Netflix. La liste des actrices les mieux payées sera publiée le mois prochain.

L’ancien lutteur professionnel a empoché 87,5 millions de dollars (environ 80 millions de francs) dans l’année se terminant en juin 2020, selon le classement annuel de Forbes.

Ce montant (légèrement en baisse comparé à celui de l’an dernier – 89,4 millions) est en partie dû à ce qu’a perçu The Rock (23,5 millions) pour le film d’action de Netflix «Red Notice».

Le géant du streaming est à l’origine de pas moins du quart des cachets collectés par le Top 10 de cette année.

Largesses de Netflix

Parmi les stars ayant bénéficié des largesses de Netflix envers les acteurs de premier plan (140 millions de dollars en tout) figurent le deuxième du Top 10 Ryan Reynolds («Six Underground» et «Red Notice»), le numéro 3 de la liste Mark Wahlberg («Spenser Confidential») et le quatrième du Top 10, Ben Affleck («The Last Thing He Wanted»).

Le créateur de «Hamilton», Lin-Manuel Miranda, fait son entrée dans la liste après que Disney a payé 75 millions de dollars pour obtenir les droits de la production de Broadway, qui a encore fait parler d’elle récemment en étant diffusée sur Disney+ le mois dernier.

La mégastar de Bollywood Akshay Kumar et la légende des arts martiaux Jackie Chan ont réintégré le Top 10, tout comme Will Smith et Adam Sandler.

Les acteurs des films Marvel «Avengers», qui avaient dominé le classement l’an dernier, sont absents cette année.

Ce classement n’inclut pas les actrices, qui figureront sur une liste séparée le mois prochain.

Voici le Top 10:

1. Dwayne Johnson (87,5 millions de dollars)

2. Ryan Reynolds (71,5 millions)

3. Mark Wahlberg (58 millions)

4. Ben Affleck (55 millions)

5. Vin Diesel (54 millions)

6. Akshay Kumar (48,5 millions)

7. Lin-Manuel Miranda (45,5 millions)

8. Will Smith (44,5 millions)

9. Adam Sandler (41 millions)

10. Jackie Chan (40 millions)

ATS/NXP