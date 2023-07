Échappée australienne au MJF – The Teskey Brothers, de la rue à la conquête du monde Les frères Josh, au chant, et Sam, à la guitare, viennent de sortir «The Winding Way», un troisième album aux ailes blues et soul qu’ils jouent mardi au Lab. Interview. Boris Senff

Les frères Teskey – Josh, à gauche, et Sam, à droite – défendent une certaine idée de la tradition à Montreux. DR

On peut avoir la trentaine et évoluer dans le courant d’une musique séculaire. Dans le creuset des Teskey Brothers se fondent soul, blues, folk et country, comme si les deux frères australiens de la région de Melbourne s’étaient trompés de siècle, mais avec panache: les frères ont déjà été nominés aux Grammies. Interview de Sam Teskey, guitariste et ingénieur de studio primé, alors que vient de sortir le 3e album de la paire, «The Winding Way», et que leur concert à Montreux est imminent.