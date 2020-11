SPECTACLES | 25% de réduction sur les billets plein tarif – Théâtre La Grange de Dorigny-UNIL La Grange de Dorigny, un théâtre où la ville et l'université se rencontrent.

Située en plein cœur du campus de l’Université de Lausanne, La Grange de Dorigny est un lieu de création qui propose une saison de théâtre professionnel présentant des textes engagés contemporains ou classiques, des rencontres « arts et sciences » et d’autres formes artistiques et de communication : des interventions de spécialistes en rapport aux spectacles, à l'auteur·e ou au thème; des discussions informelles ou tables rondes avec les équipes de création, chercheur·e·s de l'UNIL et le public; des projets fédérateurs autour d'un thème de société avec des artistes "questionneurs"; un festival des cultures universitaires, des ateliers de pratiques artistiques ou encore des résidences d’artistes.

À La Grange de Dorigny, les arts scéniques rencontrent les savoirs; c'est une plateforme interactive entre les artistes, l'Université et le public, dans un processus exploratoire et éclectique, avec toujours comme objectif de décloisonner les savoirs, de permettre à chacun·e de dévier de son chemin habituel de pensée, de fédérer et de favoriser les liens interdisciplinaires.