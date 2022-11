Sortir ce week-end – Théâtre, lectures, concerts et autres bonnes fréquentations Un Roméo et Juliette rare en concert, des élucubrations poétiques de Stéphane Blok, une lecture dans le noir à midi… tout pour se changer les idées! Cécile Lecoultre Natacha Rossel Matthieu Chenal

Elisa Shua Dusapin relit Andersen. DR / ZOE

Jeune public Rossignol évadé

Conte Meï, 6 ans, adore qu’on lui raconte des histoires. Mais sa maman, qui travaille dans le restaurant chinois Le Rossignol, n’a pas le temps pour elle. Qu’à cela ne tienne: son grand-père prend le relais et lui conte comment son arrière-arrière-arrière grand-mère a aidé jadis un rossignol à s’enfuir de la prison dorée dans laquelle il était retenu par l’empereur. La Cie Frakt donne vie à cette fable écrite par Elisa Shua Dusapin d’après le conte d’Andersen, au Théâtre de marionnettes de Lausanne, avant le TBB à Yverdon. NRO

Le meilleur du classique

Jonathan Nott défend un monument rare en concert, le Roméo et Juliette de Berlioz. DR

Roméo et Juliette Hector Berlioz a toute sa vie été fasciné par Shakespeare. Sa symphonie dramatique «Roméo et Juliette» est l’une de ses plus heureuses inventions, réunissant un orchestre pléthorique, un chœur et trois solistes. Jonathan Nott défend ce monument trop rarement donné en concert, avec l’OSR et une distribution éclatante: Marie-Nicole Lemieux, Andrew Staples, MIkhaïl Petrenko et le Chœur de l’Orchestre de Paris. MCH

Prix Haskil Yumeka Nakagawa est la dernière lauréate en titre du concours Clara Haskil, sacrée en 2021. La Japonaise âgée aujourd’hui de 20 ans est l’invitée des concerts Arts et Lettres à Vevey. Elle a conçu son récital sur une confluence entre l’univers de Schubert et celui de Liszt, en partant des «Impromptus» de l’un jusqu’à la «Sonate» de l’autre. MCH

Festival Bach Le Festival Bach finit en beauté son excellente cuvée 2022 avec la violoniste Lina Tur Bonet en solo dans la «Sonate n° 1» et les «Partitas n° 2 et 3» ce jeudi. Vendredi, Les Talens lyriques sous la direction de Christophe Rousset complètent l’intégrale des «Suites pour orchestre» et des «Concertos brandebourgeois», fil rouge sur trois concerts. MCH

Scènes De Thierry Romanens à Stéphane Blok

Romanens au CPO D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Gauguin avait fait le tour de la question sur une toile, mais l’interrogation taraude toujours Alexandre Voisard et Thierry Romanens. Le premier, poète, a écrit un texte porté à la scène par le second, saltimbanque musicien. Le résultat, «En attendant Voisard», est un petit bijou de poésie, à voir au CPO à Lausanne. NRO

Lire dans le noir S’évader durant la pause de midi, et de la manière la plus curieuse qui soit. «Le cavalier de paille», qui sera lu dans le noir, est porté par l’imagination de Monique Saint-Hélier, qui dans les années 1930, alitée dans son appartement parisien, créa un univers singulier autour du clan des Alérac. Une création sonore de M2CR. CLE

Stéphane Blok dans son nouveau spectacle poétique, «Dans l’attente de jours meilleurs dont il serait fâcheux de douter». DR BLOK

Musique Première à Vevey de «Dans l’attente de jours meilleurs dont il serait fâcheux de douter», long poème qui ouvre des volets musicaux où s’infiltrent Stéphane Blok et l’ensemble baBel. Une narration poétique qui cherche les émotions en s’abandonnant à l’improvisation sonore. BSE

Autumn of Music Jusqu’au 27 novembre, le Petit Palais montreusien abrite l’Autumn of Music du festival de jazz. Soit, chaque soir dès 20h, les concerts de deux talents nationaux émergeant. Tous seront réunis, samedi, dans le Montreux Jazz Academy Concert, par leurs «mentors», notamment Gilles Peterson. FBA

