Ouverture – Théâtre, vidéo et musique électro inaugurent le Pavillon de la danse Les premiers visiteurs de la nouvelle adresse de l’ADC, place Sturm, ont renoué mardi avec la série théâtrale «Vous êtes ici», interrompue par la crise. Katia Berger

Cinquante spectateurs ont pu fouler pour la première fois le sol du Pavillon mardi. À l’intérieur, on distingue l’élégante installation lumineuse de Rudy Decelière. ADC

On se l’était figurée en grande pompe. En présence d’édiles et d’invités de marque, avec discours et flonflons. L’inauguration du superbe Pavillon dansant de la place Sturm, fruit d’un engagement de plus de vingt ans de la part de l’ADC (Association pour la danse contemporaine), on l’imaginait à l’origine avoir lieu à la rentrée de 2020, en pleine Bâtie. Le chorégraphe belge Jan Martens devait se produire avec 17 interprètes sur le nouveau plateau. Selon la copie revue et corrigée par la pandémie, c’est ensuite à la fin mars de cette année que le Français Boris Charmatz devait marquer l’ouverture de son «Infini». Un mois plus tard, c’est finalement du théâtre, suivi d’un spectacle immersif vantant la modestie de l’homme au sein de la biosphère, qui a étrenné le bâtiment mardi. On est peu de chose en effet.

Et cette humilité n’offusque pas la directrice des lieux, Anne Davier. Sur le parvis encore en friche de son temple, tandis que s’attroupent les 50 spectateurs réglementaires, elle insiste: «D’autres occasions se présenteront pour célébrer la création de cet espace dédié à la danse, plus festives, plus officielles, plus conventionnelles. Reste qu’on rencontre ce soir notre public, et je ne veux pas ôter à de vraies gens le privilège d’être nos premiers visiteurs. Après tout, à quand faire remonter son premier amour – à l’enfance, aux flirts de l’adolescence ou à la perte de sa virginité?» Engagement avait été pris d’accueillir cette saison la série théâtrale conçue par République éphémère, «Vous êtes ici»: le hasard du calendrier fait coïncider la présentation de son épisode 8 avec l’ouverture du Pavillon. «On prend les choses comme elles arrivent, et c’est maintenant que ça se passe», conclut sagement notre hôtesse.

L’épisode rescapé des failles

Julie Gilbert, Michèle Pralong et Dominique Perruchoud, les trois conceptrices du feuilleton théâtral censé se déployer la saison durant sur douze scènes de la ville, poussent quant à elle un ouf de soulagement. Si elles ont dû faire le deuil de cinq épisodes «engloutis dans des failles narratives» depuis le deuxième volet en octobre, elles ont pu sauver le numéro 8 qui, contrairement au 9, annulé, tient debout tout seul et se laisse voir indépendamment des autres. Qui plus est, elles ont l’honneur de faire l’ouverture du Pavillon: l’ironie du sort, tout de même!

Claude-Inga Barbey se voit en «grand-mère ourse brune» dans «Chamane», l’épisode 8 de «Vous êtes ici». Isabelle Meister

La soirée invite à l’abnégation. On y retrouve Claude-Inga Barbey, auteure houspillée du premier épisode revenue dignement jouer dans le suivant, humoriste récemment bousculée sur les réseaux sociaux pour ses propos jugés offensants par la communauté LGBTQIA+. Sous la direction de Maya Bösch, Brice Catherin et Jonathan O’Hear, elle réapparaît ici en «Chamane» dans la pénombre d’un antre souterrain d’où elle entend des voix. Celles du passé, celles des absents, celles des morts.

Affectée d’un léger accent étranger, la sienne nous parvient surtout sous forme enregistrée, parfois aussi en direct, pour faire écho, souligner ou contredire la synthétique. Dans sa chemise de nuit, avec ses torches fixées à bout de bras, elle est à fleur de peau pour percevoir tous les bruissements, les ombres et les lumières que les autres ignorent. Son dialogue avec l’inaudible enveloppe, amplifié qu’il est par les haut-parleurs que Marion Chabloz et Davide-Christelle Sanvee balaient alentour. Pendant vingt minutes, voilà nos sensations suspendues dans un sas, quelque part entre le dedans et le dehors.

«On rencontre ce soir notre public, et je ne veux pas lui ôter le privilège d’être le premier!» Anne Davier, directrice de l’ADC au Pavillon de la danse

Franz Treichler est aux manettes du très hypnotique «Yoshtoyoshto», qui prêche pour la petitesse de l’humain au cœur de la biosphère. Isabelle Meister

Le chamanisme dans sa dimension philosophique ne nous sera révélé qu’après l’entracte, grâce à l’hypnotique «Yoshtoyoshto» (2015) composé par le musicien Franz Treichler, le cinéaste Peter Mettler et l’anthropologue Jeremy Narby. De l’incommensurablement petit à l’incommensurablement grand, nappes sonores, images abstraites et conférence savante sortent à l’unisson les échelles permettant de remettre l’humain à sa juste place, au milieu des fougères, des poissons, des loups, des disparus ou des virus. En empruntant aux Yaminahua de l’Amazonie péruvienne leur langue métaphorique «s’enroulant s’enroulant», l’intonation posée, presque monocorde de l’ensemble, perce au creux de nos pavillons intimes le sentiment cosmique de la vastitude.

