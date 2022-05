Hockey sur glace – «Théo #9 Lausanne t’attend!» Des fans du LHC, qui étaient engagés au tournoi pee-wee à Québec, ont envoyé un message de bienvenue à Théo Rochette alors qu’il disputait un match de série avec les Remparts. Christian Maillard

Théo Rochette a pu compter sur des supporters vaudois jeudi dernier au Centre Vidéotron de Québec. Tweeter Pee-Wee Québec

Surprise jeudi soir, à Québec, dans les gradins du Centre Vidéotron alors que les Remparts affrontaient en série éliminatoire les Saguenéens de Chicoutimi. Comme le rapporte un article du «Soleil numérique», des fans lausannois, pour la plupart des joueurs du mouvement jeunesse des Lions engagés au tournoi pee-wee, avaient brandi une énorme banderole sur laquelle était écrit: «Théo #9 Lausanne t’attend!»

«C’était l’idée de toute l’équipe, a expliqué l’entraîneur Sébastien Barbey à notre confrère québécois. On voulait marquer le coup de notre présence ici pour venir l’encourager dans ses séries éliminatoires. En espérant qu’il remporte une coupe Mémorial avant de venir à Lausanne».

Le jeune attaquant canado-suisse de 20 ans, qui totalise d’ores et déjà 93 points dont 32 buts en 63 matches lors de la saison régulière, retrouvera en effet son club formateur dès la saison prochaine avec lequel il s’est engagé pour une durée de deux ans. Or s’il est attendu avec beaucoup d’impatience à la Vaudoise aréna où on murmure qu’il pourrait faire ses gammes à Sierre, le fils de l’ancien arbitre ne se ferme aucune porte. Plusieurs voies s’offrent en effet au capitaine des Remparts, forcément très sollicité. Dans le cas où il serait de nouveau ignoré par les 32 équipes de la NHL lors du prochain repêchage, Rochette a également la possibilité de rester dans son club actuel ou se diriger vers la Ligue américaine de hockey…



«On voulait marquer le coup de notre présence ici pour venir l’encourager dans ses séries éliminatoires. En espérant qu’il remporte une coupe Mémorial avant de venir à Lausanne.» Sébastien Barbey, entraîneur de l’équipe des pee-wee du LHC, au «Soleil numérique»

Si l’expérience restera magnifique pour la délégation lausannoise au tournoi pee-wee, avec, entre le voyage et les matches, des souvenirs inoubliables, l’aventure s’est terminée sur une note moins joyeuse puisque les Lions ont été éliminés vendredi, au lendemain de ce match entre les Remparts et par les Titans de Sains-Louis-de-France sur le score sans appel de 4 à 0. «Malgré leurs avantages physiques, les Suisses n’ont su imposer leur rythme et style de jeu, a écrit le journaliste du Soleil. Les Titans ont pris le contrôle de la partie avec un but dès la première minute de jeu en deuxième période et n’ont jamais regardé derrière.»

Comme Théo Rochette jouait le lendemain avec les Remparts (victoire 6-1), il n’a pas pu s’asseoir à son tour dans les tribunes pour encourager ces petits Lionceaux…





Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.