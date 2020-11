Hockey sur glace – Théo Rochette a digéré la déception de la draft L’ancien junior du LHC (18 ans) raconte la bulle sanitaire dans laquelle son équipe a repris le championnat de LHJMQ, à Québec. Il revient aussi sur sa non-sélection au repêchage de la NHL. Jérôme Reynard

Théo Rochette, lors de sa visite dans la rédaction de Sport-Center en décembre 2019. VANESSA CARDOSO

Quarante-quatre jours. C’est le laps de temps qui s’est écoulé entre le dernier match disputé par les Remparts et leur retour au jeu, mardi passé. Lorsque la région de la Ville de Québec avait été placée en alerte maximale, début octobre, les activités de plusieurs équipes de Ligue de hockey junior majeur (LHJMQ) avaient été suspendues. Elles ont donc repris la semaine dernière, dans l’environnement d’une bulle sanitaire créée pour sept formations en manque de compétition, lesquelles s’affrontent jusqu’à ce vendredi au Centre Vidéotron.

Le but: faire avancer un championnat tronqué, où les équipes situées dans les Maritimes avaient de leur côté pu jouer leurs rencontres sans trop d’obstacles. «Ça a fait du bien de reprendre, témoigne l’attaquant des Remparts Théo Rochette, joint par téléphone dimanche soir. C’est comme un nouveau début de saison, d’autant qu’on n’avait pu disputer que deux matches en octobre. Le temps était long… On s’entraînait à un rythme normal, on organisait des petites oppositions entre nous, mais la compétition manquait. Après, on ne s’emballe pas non plus. On ne sait pas de quoi sera fait notre quotidien après la bulle, ni quand sera programmée notre rencontre suivante. On va retomber dans une forme d’incertitude. Mentalement, c’est difficile à vivre.»

Sur la glace, les Remparts ont réussi leur retour, avec deux victoires et une défaite en prolongation. L’ex-junior du Lausanne HC (18 ans) a été nommé première étoile du match inaugural (1 but, 1 assist), mardi passé, avant d’engranger une seconde mention d’aide deux jours plus tard. Lundi soir, il affronte son ancienne équipe, Chicoutimi. «Même si j’ai déjà eu la chance de jouer contre les Sags depuis mon échange, ça reste une rencontre spéciale. J’ai encore beaucoup d’amis là-bas», raconte-t-il.

La draft? «Je n’y pense plus»

Pas trop bizarre de vivre confiné dans une bulle et de loger à l’hôtel dans sa propre ville? «Je mets plus de temps pour rejoindre la patinoire que je ne le fais d’ordinaire depuis l’appartement où vit ma famille d’accueil, se marre Théo Rochette. C’est particulier. Mais sinon, tout est parfaitement organisé. Notre équipe occupe deux étages de l’hôtel. On a de grandes chambres individuelles. Les espaces de vie commune sont bien aménagés. Il y a des tables de ping-pong, des baby-foots… On ne s’embête pas, d’autant qu’en plus du hockey il y a l’école à distance.»

Les journées sont bien remplies et les acteurs n’ont pas vraiment le temps de ruminer. À ce propos, le repêchage de la NHL, durant lequel le joueur de centre romand n’avait pas été sélectionné (début octobre), est-il digéré? «Je n’y pense plus, répond le principal intéressé, handicapé par une mononucléose la saison dernière. C’est sûr que sur le moment ça a été une déception. Mais désormais, je me focalise sur le présent et le futur. Et puis, avec du recul, je me dis qu’il y aura d’autres opportunités. Peut-être même lors de la draft 2021.»

D’ici là, on espère que cette fois les pépins de santé ne s’en mêleront pas.