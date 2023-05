Hockey sur glace – Théo Rochette est à une victoire d’un titre prestigieux Les Remparts de Québec, l’équipe de l’attaquant vaudois, n’a besoin que d’un succès pour remporter le championnat de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. Emmanuel Favre

Théo Rochette a pesé sur le cours de l’acte IV de la finale de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. Les Remparts de Québec (DR)

Théo Rochette (21 ans) n’est plus qu’à un succès de la conquête d’un prestigieux trophée. Les Remparts de Québec, l’équipe du joueur de centre vaudois, mène en effet 3-1 contre Halifax en finale de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ), duel qui se dispute dans au meilleur des sept rencontres.

Un but et un assist

Dans la nuit de mercredi à jeudi, au Scotiabank Centre, le domicile des Mooseheads, l’ancien junior du Lausanne HC a été particulièrement dominant dans un acte IV remporté 1-2.

Il a ouvert le score à la 3e minute et a distillé la passe décisive du but de la victoire à Zachary Bolduc - choix de premier tour des St. Louis Blues au repêchage 2021 de la NHL - à la 54e minute. Une séquence qui a réduit au silence les 10’300 spectateurs et fans de l’équipe par laquelle avait notamment transité l'attaquant valaisan Nico Hischier en 2016-2017. «Zachary Bolduc tranche le débat avec moins de sept minutes à écouler en profitant d’un gros jeu et d’une superbe passe de Théo Rochette», écrit d’ailleurs Le Journal de Québec.

Entraînés par l’ancien gardien étoile Patrick Roy, les Remparts joueront l’acte V samedi à 1 heure suisse dans leur Centre Videotron. Un match pour lequel les 18’259 sièges ont été vendus en 18 minutes et dont certains billets au prix nominatif de 31 dollars canadiens (20 francs) sont transigés à 600 dollars (400 francs) sur des sites de revente.

Une première depuis 1976?

En cas de succès, les membres des Remparts permettraient à leur club de remporter pour la première fois le championnat depuis 1976, accomplissement récompensé par l’octroi du trophée Gilles-Courteau. Et ils se qualifieraient pour la Coupe Memorial, qui désignera le champion junior au Canada.

Ce tournoi réunit le champion de la LHJMQ, le champion de l’Ontario Hockey League (OHL), le champion de la West Hockey League (WHL) et l’équipe hôte de la manifestation, en l’occurrence Kamloops, en Colombie-Britannique.

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

