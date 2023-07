Hockey sur glace – Théo Rochette portera le maillot du LHC en 2023-2024 L’attaquant vaudois a choisi de patiner avec le club de la Vaudoise arena avec qui il est lié par contrat pour une saison. Emmanuel Favre

Théo Rochette arrivera à Lausanne le 28 juillet prochain. KEYSTONE

Lauréat de la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec le 4 juin, Théo Rochette (21 ans) est de retour en Suisse. L’attaquant vaudois, qui patinait en Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ) depuis 2018, va honorer son entente contractuelle d’un an en faveur du Lausanne HC en 2023-2024.

Le joueur de centre, qui est également en mesure de patiner à l’aile, sort d’un exercice convaincant avec des Remparts qui ont survolé la portion régulière du championnat avant de se montrer intransigeants en séries.Il a été crédité de 106 points (42 buts) en 65 parties de saison régulière. Il a ajouté 21 points (4 goals) en 18 joutes éliminatoires avant de se montrer dominant dans les finales du championnat junior canadien (4 matches, 6 unités).

Selon les clauses de son contrat paraphé en 2022 avec le Lausanne HC, Théo Rochette aurait pu prolonger son aventure outre-Atlantique si une organisation de NHL lui avait soumis une proposition de contrat à un ou deux volets, ce qui, selon nos sources, ne s’est pas produit.

Le natif de Neuchâtel a cependant reçu plusieurs offres de travail en provenance de clubs d’American Hockey League (AHL), le deuxième échelon du hockey professionnel nord-américain, sans y donner de suite concrète.

«Théo a une nouvelle fois réalisé une très bonne saison avec les Remparts de Québec, estime le directeur sportif du LHC John Fust. Nous avons suivi ses performances tout au long de l’année et nous le sentons prêt pour venir nous rejoindre. Nous pensons qu’il peut beaucoup apporter à l’équipe et nous avons hâte de le retrouver.»

Un scénario qui se matérialisera à la fin du mois. En effet, Théo Rochette est actuellement au Canada et sera de retour en Suisse le 28 juillet. A Lausanne, il portera le No 90 et effectuera ses débuts contre des adultes.



Emmanuel Favre

