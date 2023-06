Hockey sur glace – Théo Rochette remporte la Coupe Memorial au Canada L’attaquant vaudois est devenu champion dans les rangs juniors avec les Remparts de Québec. Emmanuel Favre

Théo Rochette et les Remparts de Québec se sont emparés de la Coupe Memorial. Les Remparts de Québec

L’attaquant vaudois Théo Rochette (21 ans) a terminé son stage dans les rangs juniors en soulevant le trophée le plus convoité dans sa catégorie d’âge au Canada. Dans la nuit de dimanche à lundi, à Kamloops, en Colombie-Britannique, il a en effet brandi la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec, sacrés champions de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ) le 22 mai.

En finale de ce tournoi qui a aussi réuni le club organisateur (Kamloops) et la meilleure équipe de l’Ontario Hockey League (OHL), Peterborough, les Remparts ont battu les Seattle Thunderbirds, les rois de la West Hockey League (WHL), de manière probante. Le score: 5-0 (1-0 1-0 3-0).

Deux assists

Aligné au centre de la première ligne par son entraîneur Patrick Roy, Théo Rochette a contribué à cette conquête en laissant deux traces sur la feuille des compteurs.

Il a été à l’origine du 2-0 attribué à James Malatesta, un choix de cinquième ronde des Columbus Blue Jackets au repêchage 2021 de la NHL. Et du 5-0 accordé à Charles Savoie.



«On a tout gagné: la saison régulière, les play-off et la Coupe Memorial, c’est extraordinaire, nous a-t-il glissé. On était en mission, on n’a jamais douté et on a sorti l’un de nos meilleurs matches de la campagne à l’occasion de cette finale.» Il a ajouté: «On a aussi été motivés par le discours émouvant de Patrick (Roy) et de Simon Gagné (son assistant) avant la partie.»

Sur l’équipe d’étoiles

Avant de recevoir la coupe, de déverser un tonneau de boisson énergisante sur les épaules de son entraîneur et de célébrer sur la glace et dans le vestiaire, Théo Rochette a été nommé sur l’équipe d’étoiles de l’édition 2023 de la Coupe Memorial. Parmi les six élus, deux de ses coéquipiers y figurent également: James Malatesta et le gardien William Rousseau.

«Je réalise que c’est la fin de mes années juniors et que chacun va s’en aller dans sa direction. Mais, c’est sûr, tous les membres de cette équipe resteront toujours liés. Nous avons marqué l’histoire du hockey dans la ville de Québec.» Où le match a été suivi par des milliers de fans réunis sur la Place Jean-Béliveau.

Son casque au Musée de la NHL

Le Suisse s’y produira une dernière fois à son retour de Kamloops. Avec la coupe, mais son casque, lui, sera exposé au Musée de la NHL à Toronto.

Sous contrat avec le Lausanne HC en National League, Rochette sera bientôt attendu à la Vaudoise arena pour y suivre la préparation estivale et pour amorcer sa carrière dans les rangs professionnels. L’accord est cependant assorti d’une clause libératoire si une organisation de NHL souhaitait recourir à ses services.



Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

