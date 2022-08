Hockey sur glace – Théo Rochette retourne au Canada «pour mieux se développer» Le talentueux attaquant de 20 ans a finalement choisi de s’en aller du Lausanne HC pour retourner au Québec, en juniors, afin de parfaire son développement avec les Remparts où il jouera un rôle en vue. Cyrill Pasche

Théo Rochette va quitter le LHC pour retourner aux Remparts de Québec. La meilleure option selon lui pour son développement futur.

Sa place dans le vestiaire des Lions lui avait déjà été attribuée: sur la gauche en entrant dans le sanctuaire, juste à côté de Daniel Audette, le nouveau centre canadien du LHC.

Il y a une dizaine de jours, tout portait ainsi à croire que Théo Rochette (20 ans) commencerait bel et bien la saison avec le LHC. Et puis, mardi 9 août, un communiqué des Remparts de Québec son ex (futur) club junior au Canada: «Notre capitaine est de retour», pouvait-on lire sur le compte twitter de l’équipe junior. «Théo Rochette de retour avec les Remparts pour la saison 2022-2023».

«Ce sera bon pour ma confiance car j’aurai beaucoup de temps de jeu et de responsabilités avec les Remparts.» Théo Rochette veut parfaire son développement en junior une année de plus

Départ programmé ou départ surprise? «Pour mon développement, il a été décidé, après discussions et d’un commun accord avec les Remparts et le Lausanne HC, qu’une saison supplémentaire en juniors me serait bénéfique, nous a répondu Théo Rochette, qui s’envolera pour le Canada le 18 août. De nombreuses personnes du milieu du hockey nord-américain sont d’avis que c’est la meilleure solution pour mon développement. Je pense aussi que ce sera bon pour ma confiance car j’aurai beaucoup de temps de jeu et de responsabilités avec les Remparts. Nous aurons une équipe très compétitive et mon objectif sera de gagner le titre en juniors.»

Verra-t-on un jour Théo Rochette patiner avec les pros du Lausanne HC? Son avenir immédiat se situe en Amérique du Nord.

N’aurait-il eu droit qu’à quelques minutes de jeu par-ci, par-là avec les pros du LHC? C’est possible, d’autant plus que la concurrence en attaque est particulièrement rude chez les Lions avec la présence de cinq renforts étrangers.

À Québec City, le retour du capitaine est en tout cas pour plaire au coach et directeur général, Patrick Roy, qui verra ainsi son équipe être considérablement renforcée par un joueur de 20 ans se trouvant dans sa dernière année d’éligibilité au niveau junior. «Théo représente une pièce importante de notre offensive et ce sera pour lui une occasion en or de revenir gagner avec nous, a déclaré l’ancien gardien de légende. Il pourra du même coup parfaire quelques aspects de son jeu et ce ne sera que positif pour lui.»

L’attaquant formé au Lausanne HC – avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024 – garde la NHL comme objectif de carrière, même s’il n’a toujours pas été repêché par une franchise de la meilleure ligue de la planète.

Au mois de septembre, il participera toutefois au camp des recrues des Philadelphia Flyers. L’opportunité de démontrer ses qualités et, pourquoi pas, taper dans l’œil du club de Pennsylvanie. Si tel devait un jour être le cas, pas sûr qu’il revienne à Lausanne de sitôt…

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.