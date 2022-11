Talent de la course à pied – Théotime Popea, une fusée de 14 ans qui court à 22 km/h Vainqueur sur le demi-parcours de Morat-Fribourg, vice-champion de Suisse sur 1000 m, l’athlète de Lutry carbure au plaisir. À voir samedi soir à la Night Run Morges. Pierre-Alain Schlosser

Théotime Popea s’épanouit dans le sport. Il en fait une priorité dans sa vie. VANESSA CARDOSO

«Il va plus vite que les vélos électriques!» L’entraîneur de Théotime Popea exagère à peine lorsqu’il parle de son protégé de 14 ans. En 2017, lors de la course des Traîne-Savates, à Cheseaux, le jeune garçon n’avait pas fêté son 9e anniversaire qu’il a couru dans sa catégorie juniors, puis sur les 10 km. «Il avait insisté. Alors, je l’ai accompagné, mais il courait plus vite que moi, raconte son coach Cristian Jara. Il partait en avant, il revenait à ma hauteur et ainsi de suite. À tel point qu’il a dû faire 12 km! Les gens qui se faisaient dépasser étaient surpris. Théotime rétorquait, comme pour s’excuser: «Je pourrais aller plus vite, mais j’accompagne mon entraîneur.» Quand on est arrivé, il avait le sourire et moi, la langue qui pendait.»