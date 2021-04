Humour – Thibaud Agoston, homme 2.0 Pour son prochain spectacle, l’humoriste genevois révélé avec «Homme moderne» demande au public de participer. Pascal Gavillet

Thibaud Agoston, malgré l’impossibilité de faire de la scène, regorge d’idées. MAGALI GIRARDIN

Face caméra, il énumère différents thèmes qui viennent s’incruster dans l’image. Enfin, énumérer n’est pas tout à fait exact. Il les lit et les raconte, de sa manière à lui, mélange de tranchant et de candeur propre à son style. Il y a un peu de tout, blessure sportive, jambon madère, Juliette Binoche, biodiversité à Lausanne. L’exercice s’assimile déjà à une mise en bouche, et c’est la première étape du nouveau projet de Thibaud.

Thibaud Agoston, nous l’avions rencontré il y a un peu moins d’une année, alors qu’il venait de remporter le prix SSA de l’humour, aux côtés du Lausannois Blaise Bersinger. On sortait alors du premier confinement, le jeune homme avait l’intention de rejouer bientôt son spectacle, «Homme moderne». Et ce fut le cas, il fit des dates, entre été et automne, avant que tous les lieux culturels ne retrouvent le silence forcé de la morosité hivernale, forçant tous les humoristes, stand-upeurs ou improvisateurs à un silence contraint.