Critique de spectacle – Thierry Romanens et Fabian Tharin font transpirer les mots Le comédien et le musicien content leur désespoir dans «Transpiration», fable musicale philosophique à l’affiche du Théâtre Benno Besson. Natacha Rossel

Thierry Romanens et Fabian Tharin dans «Transpiration». Mercedes Riedy

C’est l’histoire d’une amitié. Thierry Romanens et Fabian Tharin sont potes depuis des lustres et c’est ensemble qu’ils osent sortir de leur cocon. Au Théâtre Benno Besson, le comédien dit les mots du musicien dans «Transpiration», bijou de poésie habillé des sonorités electro de Patrick Dufresne. Dans un dialogue sensible, parsemé de bulles philosophiques, Thierry Romanens dévoile sa part d’ombre et Fabian Tharin s’ouvre à l’écriture intime. Plus que jamais complices, ils nourrissent leur partition d’un désespoir partagé, qu’ils terrent au fond d’eux.

À lire aussi: Abo Théâtre Thierry Romanens sublime la musicalité de Ramuz Alors, ils ont inventé un «personnage-pansement». Albert Beauchamps vit à l’orée du monde. Il appréhende le cosmos dans sa marge et perce ses contradictions avec une clairvoyance ingénue. Le monde a beau être mû par l’entropie, un concierge se charge de «ranger le chaos». Albert conte la vie avec les métaphores d’un enfant: pour lui, les mots sont comme des camions qui sortent de la bouche et la musique est une couette dans laquelle on s’enroule. Grimé de peinture blanche et bleue, son visage reflète à la fois l’âme de Pierrot le clown lunaire et de Pierrot le Fou godardien.

Fabian Tharin, Thierry Romanens et Patrick Dufresne. Mercedes Riedy

Morcelé, le récit d’Albert s’entrelace aux mots d’un Fabian Tharin touchant en conteur mélancolique, assis dans une cabine de verre éclairée au néon. Il raconte la fabrication du spectacle: les moments prosaïques, chaleureux, autour d’une pizza à Bex. Et ces capsules de vie où l’amitié se fissure, s’amplifie. Le chanteur avait besoin d’un autre pour dire sa colère. Il a voulu que ce soit Thierry parce que le désespoir lui donne du relief. «Je ne veux pas expliquer, je veux juste transpirer», dit Fabian. Albert acquiesce: «C’est super quand ça transpire.» La sueur permet de faire glisser la rage sur le corps.

Mille feuillets composent cet étrange objet scénique parsemé d’énigmes, de confessions et d’envolées philosophiques. On s’y perd parfois. Mais on prend goût à emprunter les chemins de traverse d’Albert pour apprivoiser le chaos et réenchanter le monde.

Fabian Tharin a écrit le texte du spectacle. Mercedes Riedy

