Aide humanitaire – Thomas Heiniger quitte la présidence de la Croix-Rouge suisse L’ancien conseiller d’État zurichois, qui avait été élu à la présidence de l’oeuvre d’entraide en juin 2019, a décidé de remettre sa fonction en raison de divergences de vues.

Thomas Heiniger a mené la Croix-Rouge suisse «avec succès à travers une période difficile marquée par la pandémie de coronavirus», a indiqué mardi l’organisation humanitaire. KEYSTONE/OBS

Thomas Heiniger se retire de la présidence de la Croix-Rouge suisse (CRS). Un triumvirat issu du Conseil de l’organisation humanitaire reprend cette fonction par intérim. Une élection aura lieu lors de l’assemblée de juin 2022.

Thomas Heiniger, ancien conseiller d’État zurichois et ancien président de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, avait été élu à la présidence en juin 2019, rappelle mardi la CRS dans un communiqué. Il a mené l’organisation humanitaire «avec succès à travers une période difficile marquée par la pandémie de coronavirus».

Divergences de vues

Cette période a également été marquée par l’intensification des discussions sur la conception des rôles et de la coopération entre les 24 associations cantonales, les quatre organisations de sauvetage, le siège central de la CRS et le Conseil de la Croix-Rouge en tant que comité national. Des oppositions ont émergé entre approches centralisatrice et fédéraliste.

Compte tenu des divergences de vues quant à la suite des opérations, Thomas Heiniger a donc décidé de remettre sa fonction. Il renonce aux tâches qui lui étaient dévolues en tant que président dans le cadre d’une réorganisation.

Commission de sélection

La direction est assumée avec effet immédiat par trois membres du Conseil de la Croix-Rouge, à savoir Dieter Widmer (responsable finances, personnel, Marketing, levée de fonds et communication), Barbara Schmid-Federer (associations cantonales et activités en Suisse) et Rudolf Schwabe (organisations de sauvetage et activités à l’étranger).

Une commission de sélection composée de membres du Conseil organisera les recherches devant aboutir à une élection à la présidence. Celle-ci aura lieu lors de la prochaine assemblée ordinaire de la Croix-Rouge, qui se tiendra fin juin 2022.

ATS

