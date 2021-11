Retour sur Terre – «Thomas Pesquet est un de mes modèles»

Le Genevois Omar Kherad, 42 ans, a postulé, au début de ce printemps, à l’un des postes d’astronautes que propose l’Agence spatiale européenne (ESA). Ce professeur de médecine à l’UNIGE et à l’Université McGill de Montréal ira peut-être dans l’espace. Il a accepté de réagir au retour de Thomas Pesquet sur Terre.

L’ESA met chaque année au concours des postes d’astronautes auxquels n’importe qui peut prétendre. Le graal sera attribué en 2022 à quatre personnes sur 22’700 ayant réussi la série de tests. La première étape est administrative, avec notamment l’envoi d’une lettre de motivation et d’un CV. Deuxième étape: les tests intellectuels à Hambourg. Entre autres, des mathématiques, de la physique, de l’anglais, des tests de mémoire, mais aussi une simulation d’aviation. Lors de ce dernier test, la fonction «multitâche» des participants est évaluée. J’ai fait dix heures de tests. Le but était aussi de voir ma résistance au stress, à la pression.

Et la dernière étape?

Il s’agira de tests physiques (par exemple, des tests de natation, de course à pied ou d’endurance). Il y a une bible du candidat qui permet à chacun de se préparer. Moi je m’entraîne à la course à pied et je compte me mettre prochainement à la natation.