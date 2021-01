Football – Thomas Tuchel va remplacer Frank Lampard à Chelsea Seulement 9e de Premier League, le club londonien a choisi d’intervenir. La légende du club s’en va au profit de l’ancien entraîneur du PSG. Sport-Center

Thomas Tuchel va connaître sa première expérience en Premier League. Keystone

Le média anglophone The Athletic est formel: Chelsea a pris la décision de se séparer de Frank Lampard lundi matin et de lui choisir comme remplaçant Thomas Tuchel.

Sont évoquées certaines tensions dans le groupe entre la légende Lampard et plusieurs joueurs. En plus, évidemment, d’une situation sportive décevante. Les Londoniens n’ont remporté que deux de leurs huit derniers matches et pointent au 9e rang de Premier League, à onze longueurs du leader Manchester United. Alors même que Chelsea a puisé dans ses bourses pour bâtir une équipe de premier plan, engageant notamment Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech l’été dernier.

Ce départ ne constitue pas franchement une surprise, tout comme l’arrivée de Thomas Tuchel, qui suscitait la convoitise du club depuis quelque temps. À peine plus d’un mois après son limogeage du Paris Saint-Germain, le technicien allemand s’apprête donc à prendre les commandes d’un nouveau défi. Habitué à la pression des grands club, il retrouvera notamment son ancien défenseur Thiago Silva, qu’il aurait souhaité garder au PSG. Comme quoi, le destin fait parfois bien les choses.