Rions un peu – Thomas VDB, l’art de se tenir les côtes (d’alerte) L’humoriste choisit de faire rire avec un sujet pas marrant: le changement climatique est la vedette du spectacle qu’il jouera en Suisse romande. Coup de fil. Francois Barras

Bain glacé contre douche froide: les récents étés caniculaires ont augmenté la trouille climatique de Thomas VDB. DR

Il a la voix qui va avec la bouille, et réciproquement. Un peu ronchonne, un peu chiffonnée, faussement endormie. Chafouine, pour reprendre l’un des adjectifs favoris de Desproges, que Thomas VDB a lu évidemment avant de se décider un matin à devenir lui aussi humoriste. Mais là où le Limousin se faisait fort d’être un «artiste dégagé», l’Abbevillois a franchi le pas d’un militantisme non offensif avec son 5e spectacle, qu’il jouera à Lausanne et Genève les 28 et 29 novembre.