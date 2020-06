Recette Moins 5 – Thon concombre est estival quand il est cru Petite recette légère pour l’été. David Moginier

Concombre, courgette et thon pour un tartare d’été. DR

C’est vrai, quoi! On a été braves, confinés, on a mangé local, de saison. Et puis là, on commence à frétiller avec les légumes d’été qui s’annoncent sexy comme des vedettes aguicheuses. Mélangeons donc concombre, courgette et thon issu de pêche durable dans une version fraîche et crue.