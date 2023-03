Football – Thoune trop fort pour le Lausanne-Sport Le LS a déçu dimanche face à des Bernois qui reviennent fort dans la course à la promotion. Défaite 1-3. Florian Vaney Lausanne

Le défenseur de Thoune Nicola Sutter face au joueur du LS Archie Brown. keystone-sda.ch

Les dimanches à la Tuilière se suivent et rappellent que le Lausanne-Sport se trouve très loin de la sortie de son purgatoire en Challenge League. L’excuse présentée lors des récentes venues de Bellinzone (1-1) et Vaduz (0-0) ne tient pas pour cette fois. Ce week-end, il n’y avait pas un adversaire regroupé devant son gardien en face, mais un FC Thoune joueur. Que le LS n’a pas su contenir, ni regarder dans les yeux. Voilà les Bernois de retour dans la course à la promotion. Rien d’étonnant au regard de leur supériorité dans le choc du jour.

Lausanne ne s’est pas incliné sur un concours de circonstances ou un événement malheureux. L’élan de la rencontre a sauté aux yeux d’entrée. Un Thoune étouffant, des Vaudois qui subissent et trois ou quatre grosses actions dans le même sens avant la 20e. L’une d’elles devait mener à l’ouverture du score, où les visiteurs ont trop facilement pu isoler leur buteur Gabriel Kyeremateng (0-1, 5e).

Il faisait bon être attaquant du FC Thoune au milieu des 4236 spectateurs de la Tuilière. Le binôme offensif Kyeremateng-Oberlin s’est retrouvé abreuvé de ballons, au milieu d’une défense qui n’a jamais trop su comment les ennuyer. Le coup de tête de Mickaël Nanizayamo pour égaliser en début de seconde période a fait office d’espoir (51, 1-1), à un moment du match où le LS semblait enfin animé d’un feu intérieur. Daniel Dos Santos a douché la rébellion à peine celle-ci entamée (1-2, 54e).

Ce qui s’apparente à un méchant coup de chance d’Alexandre Jankewitz (son centre a fini dans le petit filet de Thomas Castella) a scellé le sort du match (1-3, 61e). Dans deux semaines, c’est Yverdon Sport qui est attendu à la Tuilière, pour l’un des chocs les plus prometteurs de la saison. Lausanne devra y montrer une autre forme d’ambition.

Lausanne-Sport - Thoune 1-3 (0-1) Afficher plus Stade de la Tuilière, 4236 spectateurs. Arbitre: Esther Staubli. Buts: 5e Kyeremateng 0-1; 51e Nanizayamo 1-1; 54e Dos Santos 1-2; 61e Jankewitz 1-3. Lausanne: Castella; Kablan (65e Giger), Dabanli, Nanizayamo, Brown; Custodio, Bernede; Suzuki (65e Kukuruzovic), Sanches (46e Baldé), Schwizer (75e Turkes); Labeau. Entraîneur: Ludovic Magnin. Thoune: Matic; Dähler, Sutter, Bürki, Hefti; Barès (86e Roth), Jankewitz (68e Matoshi), Bertone, Dos Santos (68e Ndongo); Kyeremateng (79e Bamert), Oberlin (86e Dzonlagic). Entraîneur: Mauro Lustrinelli. Avertissements: Barès (36e), Hefti (39e), Dos Santos (65e).

