C’est un troisième oui au climat qui s’est ajouté aux deux votations positives de ce week-end. Ce mardi, au Grand Conseil, une majorité nette a accepté d’inclure élèves et enseignants dans le Plan climat cantonal dans le but d’inculquer des compétences face aux enjeux de la transition énergétique et des changements climatiques. Cette fois-ci, pas d’alliance de la droite pour couler le projet comme en 2021 et même pas un mouvement d’humeur de l’UDC qui a perdu les deux scrutins de ce week-end.

Il faut dire que le contexte politique est différent: les élections cantonales sont derrière, le conseiller d’État chargé de la Formation est dorénavant PLR et soigne davantage les sensibilités de la majorité du parlement sans la brusquer. Le crédit sera dépensé en deux étapes en prenant en compte les enseignements des premières expériences. Une question demeure: est-ce que les moyens réservés à cette école durable sont à la hauteur des ambitions du gouvernement? Rappelons que le climat et la durabilité font partie des axes prioritaires de sa législature. Comparaison n’est pas toujours raison, pourtant soyons déraisonnables…

L’enveloppe réservée aux établissements scolaires est de 7 millions sur un total de 173 millions dont dispose le Plan climat. Le premier crédit de cette école verte se monte à moins de 4 millions pour lancer les impulsions. Une députée de la gauche radicale rappelait que l’école numérique bénéficiait de bien davantage, soit pas loin de 50 millions. Une somme importante pour un projet qui interroge pourtant en matière de sobriété énergétique ainsi que de durabilité avec l’achat de milliers d’iPad qu’il faudra remplacer régulièrement. Voilà qui semble également déraisonnable, voire contradictoire par rapport aux objectifs mêmes de cette école durable.

À la lumière de ces chiffres, on peut en effet juger les moyens bien modestes pour sensibiliser les jeunes générations aux défis climatiques. Mais compte tenu des majorités au Grand Conseil et l’issue fatale du premier projet, il fallait bien y aller mollo pour ne pas se faire griller également. En cela, la prudence de Frédéric Borloz est compréhensible et s’avère être même la bonne tactique. Mais le constat est là: le consensus ne peut être que tiède, même si la planète, elle, s’embrase.

Simone Honegger a rejoint la rubrique vaudoise depuis août 2021. Auparavant, elle a travaillé à la radio LFM et passé quatre ans à Berne à couvrir la politique fédérale pour les radios régionales romandes. Plus d'infos

