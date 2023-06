Exposition à Morges – Tignous est bien vivant La Maison du dessin de presse rend un hommage complet au dessinateur iconoclaste, assassiné en 2015 par les balles islamistes.

Selon sa veuve Chloé Verlhac, Tignous serait mort «feutre à la main». On la croit. Le pilier de «Charlie Hebdo» était parmi les dessinateurs fauchés par la barbarie le 7 janvier 2015, lors de l’attentat islamiste contre le journal satirique. La Maison du dessin de presse, à Morges, lui rend hommage. Sans être vraiment une rétrospective, «Tignous Forever» est une immersion au cœur de son travail, de son atelier et de sa vie.

Commissionnée par sa femme, l’exposition à voir jusqu’au 22 octobre renvoie à «la vocation même du dessinateur avec ses doutes, ses essais, ses fulgurances, son honnêteté», écrivent les organisateurs. À travers 200 dessins, dont une cinquantaine d’originaux, «c’est un parcours inédit qui est ici proposé, enrichi de photos, d’agrandissements, de podcasts, de portraits par ses amis, Cabu, Wolinski, Gros».

«Le meilleur dessin de presse prête à rire, à penser et déclenche une forme de honte d’avoir pu rire d’une situation grave.» Tignous, dessinateur

«Tignous Forever» est une adaptation d’une exposition présentée en France en 2022, au Centre Tignous d’art contemporain de Montreuil. Plusieurs thèmes chers à «l’artiste engagé et humain» sont abordés, dont l’environnement, les disparités sociales et les relations humaines. «Au cœur grand et à l’humour irrésistible, le dessinateur était un amoureux de la vie, de la nature, du dessin. Cette exposition veut rendre hommage à cet esprit libre de manière joyeuse, dans l’échange et entre générations», écrivent les responsables de la Maison.

«Un dessin prête à rire. Quand il est vraiment réussi, il prête à penser. S’il prête à rire et à penser, alors c’est un excellent dessin. Mais le meilleur dessin prête à rire, à penser et déclenche une forme de honte. Le lecteur éprouve de la honte d’avoir pu rire d’une situation grave. Ce dessin est alors magnifique car c’est celui qui reste», définissait-il alors le dessin de presse.

Au bistrot!

Le public est amené à déambuler dans la reconstitution du bureau/atelier de Tignous, à se poser dans un fauteuil pour entendre sa voix via un podcast, à se retrouver dans le coin «bistrot» avec un écran diffusant des interviews, en dégustant un sirop d’orgeat, son préféré. On longe aussi un grand mur conjuguant esquisses, dessins originaux et reproductions de dessins aboutis. On peut également s’imaginer en vacances en aidant Tignous à ramasser des multitudes de galets que cet amoureux de la Corse se plaisait à collectionner et à peindre.

Prolifique engagé

Tignous a commencé à dessiner pour la presse écrite au milieu des années 70, notamment dans le journal «Antirouille» destiné aux collégiens et étudiants, après un détour par la bande dessinée. En 1990, il passe dans «L’Idiot international» de Jean-Edern Hallier, avant de rejoindre «La Grosse Bertha» et «L’Événement du jeudi» (1987-1998). Entre des dizaines d’autres collaborations électriques, il rejoint «Charlie» en 1992, dont il devient l’un des collaborateurs principaux. Il collabore aussi à «Marianne» et au mensuel «Fluide glacial».

Pour la petite anecdote, Tignous – de son vrai nom Bernard Verlhac, né en 1957 à Paris – signifie «petite teigne» en occitan. Ce surnom aurait été choisi par sa grand-mère. Marié à Chloé Verlhac, il était père de quatre enfants. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise.

