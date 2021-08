Réseaux sociaux – TikTok essaie de mieux encadrer les adolescents TikTok a annoncé jeudi des restrictions supplémentaires pour les adolescents, son public de prédilection, afin de mieux les protéger contre les dangers liés aux réseaux sociaux comme le harcèlement ou encore le manque de sommeil.

«Nous pensons qu’il est important d’être encore plus proactif pour assurer la sécurité des adolescents», a assuré jeudi la plateforme TikTok, qui a notamment bâti son succès grâce à l’engouement des jeunes utilisateurs pour son format de vidéos courtes et rythmées.

La messagerie directe va être désactivée par défaut pour les 16-17 ans. Les adolescents en général seront encouragés à faire plus attention à qui peut voir les vidéos qu’ils mettent en ligne. Les moins de 16 ans, notamment, seront obligés de choisir entre leurs abonnés, leurs amis ou personne.

Et certaines options seront désactivées, comme «Stitch» et «Duet»; cette dernière permet de reprendre une vidéo et d’en filmer une autre en parallèle pour diffuser les deux en même temps. Certains utilisateurs le font pour valoriser d’autres usagers, mais certains le font pour les dénigrer. En outre, les 13-15 ans ne recevront plus de notifications après 21 h, ni les 16-17 ans après 22 h, pour favoriser des nuits plus reposantes.

Se protéger

Malgré des règles strictes contre tous les contenus qui sexualisent ou exploitent les enfants, les réseaux plébiscités par les jeunes se voient régulièrement reprocher de ne pas suffisamment protéger les enfants des prédateurs en ligne. Ils cherchent donc à se protéger d’éventuels scandales – Une bonne réputation est essentielle pour s’assurer des recettes publicitaires – sans repousser leur public.

Google et Facebook mettent ainsi régulièrement à jour leurs règlements concernant les adolescents. Depuis mardi, sur l’ultra populaire YouTube (Google), les vidéos mises en ligne par les 13-17 ans sont par défaut en mode «privé».

TikTok est devenue l’application mobile la plus téléchargée au monde en 2020, devant Facebook et ses messageries, un signe que la pandémie a amplifié le succès de la plateforme de vidéos légères au-delà de son public initial.

