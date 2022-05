Chronique cannoise «Du vent dans les palmes» 9/12 – TikTok plouf Opinion Pascal Gavillet

TikTok a voulu imposer sa loi à Cannes. DR

Cette année, TikTok, le réseau social des «djeunes» – en fait non, mais c’est ce qu’on veut faire accroire -, est partenaire officiel du Festival de Cannes. «La liberté de créer pour les cinéastes débutants», a-t-on pu lire dans un média qui pense réinventer la grammaire visuelle. Dans les faits, la cohabitation se passe moyennement. Le réseau a voulu imposer ses diktats au festival (on se demande lesquels) et Rithy Panh, cinéaste et président de leur jury, l’a quitté fâché avant d’y revenir. Il s’en explique (il aurait subi des pressions) dans différentes vidéos YouTube sans intérêt.

Les tiktokeurs primés, eux, sont invités à gravir les marches et à se livrer à quelques simagrées qui font grincer, pour faire simple, la totalité du monde. Sur Twitter, les récriminations et posts contre les tikotokeurs, souvent assimilés à des influenceurs ou à des candidats de téléréalité, se chiffrent par centaines. J'ai renoncé à tout lire. A la place, j'ai demandé à plusieurs jeunes croisés à Cannes s'ils avaient un compte TikTok. Réponse invariable: «Non, et on n'y comprend rien. Ce truc ne sert à rien.» Il faut dire que les jeunes que j'ai interrogés allaient plutôt au cinéma. Ils ne sont pourtant pas d'une autre génération que les tiktokeurs. Au final, je ne vois toujours pas le rapport avec le cinéma, les films et Cannes. Eux non plus!

