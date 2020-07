Mostra de Venise – Tilda Swinton et Ann Hui recevront un Lion d'Or L’actrice britannique et la réalisatrice hongkongaise seront récompensées pour l’ensemble de leur carrière lors du prochain Festival international du film de Venise en septembre.

Tilda Swinton est «une des interprètes les plus originales et les plus intenses à s’être fait connaître à la fin du siècle dernier», selon le directeur de la Mostra Alberto Barbera. KEYSTONE

Tilda Swinton et Ann Hui recevront début septembre un Lion d'Or pour l’ensemble de leur carrière à l’occasion de la 77e Mostra de Venise. Ce festival aura un programme réduit pour cause de pandémie de coronavirus.

Tilda Swinton, 59 ans, est «unanimement reconnue comme une des interprètes les plus originales et les plus intenses à s’être fait connaître à la fin du siècle dernier», a expliqué dans un communiqué le directeur de la Mostra, Alberto Barbera.

Elle a fait ses débuts au cinéma en 1985 dans Caravaggio de Derek Jarman, cinéaste avec lequel elle collaborera à sept autres reprises comme dans The Last of England (1987), The Garden (1990), Edward II (1991) et Wittgenstein (1993). Dans Orlando (1992) de Sally Potter, l’actrice a obtenu une large reconnaissance internationale pour son interprétation de personnage androgyne.

Actrice caméléon, beauté froide à la peau diaphane, elle a aussi travaillé avec Jim Jarmusch (Only Lovers Left Alive, 2013; The Dead Don’t Die, 2019), Joel et Ethan Coen, Lynne Ramsay (We need to talk about Kevin, 2011) et Luca Guadagnino (I Am Love, 2009; A Bigger Splash, 2015; Suspiria, 2018). Son rôle dans Michael Clayton de Tony Gilroy (2007) lui a valu un Bafta et un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Réalisatrice prolifique

«Ann Hui est une des réalisatrices les plus appréciées, prolifiques et polyvalentes du continent asiatique», a par ailleurs souligné Alberto Barbera. Après avoir étudié à l'université de Hong Kong et à la London Film School au début des années 1970, la cinéaste est entrée dans le milieu du cinéma hongkongais comme assistante de réalisation auprès du maître du cinéma d’arts martiaux King Hu.

Ann Hui à la Mostra de Venise en 2014. AFP

En 1979, elle fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le thriller The Secret, avec Sylvia Chang, et a été immédiatement reconnue comme l’une des figures clés de la «Nouvelle vague de Hong Kong», le mouvement cinématographique qui comprend John Woo, Tsui Hark et Patrick Tam. À 73 ans, elle compte 26 films, deux documentaires et plusieurs courts-métrages à son actif.

La 77e édition de la Mostra se tiendra du 2 au 12 septembre selon un programme réduit par rapport aux années précédentes et selon un protocole sanitaire strict, notamment de distanciation physique dans les salles, en raison de la pandémie.

( ATS/NXP )