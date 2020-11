Football – Timm Klose va jouer avec une main cassée contre le LS Le défenseur central bâlois s’est blessé contre YB samedi. Mercredi face à Lausanne, il devrait quand même tenir son rang. F. V.

Timm Klose (à gauche), qui a souffert contre le YB de Meschak Elia samedi passé, s’est cassé la main pour son retour avec le FCB. KEYSTONE

Onze ans après avoir quitté son club de cœur, Timm Klose ne devait espérer qu’une seule chose: que ses retrouvailles avec le FC Bâle se passent bien. Et quoi de mieux qu’un choc face à Young Boys comme première apparition pour marquer d’une pierre blanche son retour?

Seulement, tout est allé dans le mauvais sens pour l’ancien défenseur central de Norwich. En difficulté sur le synthétique du Stade de Suisse, l’homme aux 17 sélections avec la Nati aurait pu provoquer un penalty dès les premières minutes de jeu si l’arbitre avait vu son intervention de la main. Surtout, il fait bien pâle figure sur le 2-1 victorieux inscrit par Meschack Elia.

Une victoire attendue

Mais il y a pire dans tout ça: Timm Klose s’est cassé une main durant la rencontre. Ce qui signifie qu’il a terminé la partie dans ces conditions et… qu’il y a également toutes les chances pour qu’il dispute la suivante.

Le Lausanne-Sport est attendu à Saint-Jacques ce mercredi soir et Ciriaco Sforza compte bien sur son grand défenseur pour mener les Rhénans à une victoire plus qu’attendue, eux qui avancent à un rythme décevant depuis la reprise (six matches, sept points). Pour passer l’obstacle lausannois, il faudra serrer les dents. Ce que n’a pas l’air de craindre Timm Klose.