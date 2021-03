Communales à Bourg-en-Lavaux – Tir groupé contre l’hégémonie PLR à la Municipalité La liste d’entente BEL Action s’allie aux Vert·e·s pour le second tour et le candidat Vert’libéral repart malgré son petit score. Le but: barrer la route au PLR bien parti pour conserver sa majorité absolue à la Municipalité. Cécile Collet

En lice, les deux PLR sortants Jean-Pierre Haenni (à g.), syndic, et Jean-Paul Demierre (à dr.), municipal de la police, entourent Jean-René Gaillard et Aurélia Joly. DR

La campagne pour la Municipalité de Bourg-en-Lavaux risque d’être tendue jusqu’au 28 mars. Pour le second tour, six candidats et deux candidates se battront pour les six sièges à pourvoir, le socialiste Jean Christophe Schwaab ayant passé au premier tour. Le PLR et indépendants de centre droit est bien décidé à conserver les quatre sièges bleus de la Municipalité. En face, le Vert, les deux BEL Action et le Vert’libéral ont un but commun: casser l’hégémonie libérale-radicale à l’Exécutif.

«Si Jean Christophe Schwaab accède à la syndicature, nous souhaitons un Exécutif plus constructif qu’avec un bloc PLR.» Valérie Hill, présidente de BEL Action