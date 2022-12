Brésil

Neymar, éloigné des terrains depuis une entorse à la cheville droite contractée face à la Serbie le 24 novembre, va reprendre l'entraînement avec ballon ce samedi, a annoncé le médecin de la sélection brésilienne, à trois jours du 8e de finale contre la Corée du Sud.

AFP

«Concernant Neymar et Alex Sandro (ndlr: blessé à une cuisse) […]. En fonction de ces deux prochains jours, ils pourront ou non être en condition», a indiqué le Dr Rodrigo Lasmar en conférence de presse, se montrant beaucoup plus optimiste pour le latéral Danilo (entorse d'une cheville), qui «présente une évolution très positive». L'arrière droit de la Juventus Turin a d'ores et déjà repris l'entraînement avec ballon et doit reprendre les séances collectives samedi, a-t-il précisé, avec l'idée qu'il soit opérationnel lundi contre la Corée du Sud.